В Нижнем Тагиле мужчина внезапно умер на крыльце банка

Полиция и следователи начали проверку после инцидента Сергей Русанов © URA.RU

На крыльце банка в Нижнем Тагиле, расположенного на улице Щорса, 24, внезапно упал и умер мужчина. Тело погибшего накрыли одеялом и вызвали к месту инцидента полицию и следователей, сообщают местные жители в соцсетях.

"В Нижнем Тагиле на Щорса, 24 возле "Сбербанка" умер человек. На кадрах видно, что накрытое тело лежит на крыльце", - сообщил очевидец в сообществе "Инцидент Екатеринбург" во "ВКонтакте".

В следственном комитете URA.RU подтвердили информацию о случившемся. "Следователи Дзержинского района Нижнего Тагила проводят проверку по факту ЧП, осматривают место трагедии и опрашивают очевидцев. Тело погибшего направлено на экспертизу. Предварительно, смерть не носит криминального характера", - рассказал старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга.

В полиции добавили, что погибшему мужчине было 66 лет. "Личность умершего полицейские установили оперативно - это местный житель 1956 года рождения. Вероятно, мужчине внезапно стало плохо - резко ухудшилось самочувствие", - сообщил URA.RU глава пресс-службы областного ГУ МВД Валерий Горелых.