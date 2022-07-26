В Нижнем Тагиле мужчина внезапно умер на крыльце банка

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Полиция и следователи начали проверку после инцидента

На крыльце банка в Нижнем Тагиле, расположенного на улице Щорса, 24, внезапно упал и умер мужчина. Тело погибшего накрыли одеялом и вызвали к месту инцидента полицию и следователей, сообщают местные жители в соцсетях.

"В Нижнем Тагиле на Щорса, 24 возле "Сбербанка" умер человек. На кадрах видно, что накрытое тело лежит на крыльце", - сообщил очевидец в сообществе "Инцидент Екатеринбург" во "ВКонтакте".

В следственном комитете URA.RU подтвердили информацию о случившемся. "Следователи Дзержинского района Нижнего Тагила проводят проверку по факту ЧП, осматривают место трагедии и опрашивают очевидцев. Тело погибшего направлено на экспертизу. Предварительно, смерть не носит криминального характера", - рассказал старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга.

В полиции добавили, что погибшему мужчине было 66 лет. "Личность умершего полицейские установили оперативно - это местный житель 1956 года рождения. Вероятно, мужчине внезапно стало плохо - резко ухудшилось самочувствие", - сообщил URA.RU глава пресс-службы областного ГУ МВД Валерий Горелых.

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На крыльце банка в Нижнем Тагиле, расположенного на улице Щорса, 24, внезапно упал и умер мужчина. Тело погибшего накрыли одеялом и вызвали к месту инцидента полицию и следователей, сообщают местные жители в соцсетях. "В Нижнем Тагиле на Щорса, 24 возле "Сбербанка" умер человек. На кадрах видно, что накрытое тело лежит на крыльце", - сообщил очевидец в сообществе "Инцидент Екатеринбург" во "ВКонтакте". В следственном комитете URA.RU подтвердили информацию о случившемся. "Следователи Дзержинского района Нижнего Тагила проводят проверку по факту ЧП, осматривают место трагедии и опрашивают очевидцев. Тело погибшего направлено на экспертизу. Предварительно, смерть не носит криминального характера", - рассказал старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга. В полиции добавили, что погибшему мужчине было 66 лет. "Личность умершего полицейские установили оперативно - это местный житель 1956 года рождения. Вероятно, мужчине внезапно стало плохо - резко ухудшилось самочувствие", - сообщил URA.RU глава пресс-службы областного ГУ МВД Валерий Горелых.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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