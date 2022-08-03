03 августа 2022

В Тюменской области пенсионерка ушла в лес и не вернулась. Фото

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Город и жители. Тюмень, пенсионерка, пенсионер, бабушка, пенсия, пожилой человек
В Тюменской области пропала 63-летняя женщина Фото:

В селе Нижняя Тавда Тюменской области пропала 63-летняя женщина. Об этом сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт» в социальной сети «ВКонтакте». Пенсионерка ушла в лес и не вернулась.

«Внимание! Пропала Баловина Светлана Анатольевна, 63 года. Село Нижняя Тавда, Тюменская область. 4 августа 2022 года ушла в лес и не вернулась», — говорится в сообщении поискового отряда.

Последний раз женщину видели в зеленых штанах и кофте, черных галошах и белом платке. Всех, кто обладает какой-либо информацией о пропавшей, просят позвонить на горячую линию 8-800-700-54-52 или связаться с инфоргом поиска Марией по телефону 8-932-474-97-22.

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В селе Нижняя Тавда Тюменской области пропала 63-летняя женщина. Об этом сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт» в социальной сети «ВКонтакте». Пенсионерка ушла в лес и не вернулась. «Внимание! Пропала Баловина Светлана Анатольевна, 63 года. Село Нижняя Тавда, Тюменская область. 4 августа 2022 года ушла в лес и не вернулась», — говорится в сообщении поискового отряда. Последний раз женщину видели в зеленых штанах и кофте, черных галошах и белом платке. Всех, кто обладает какой-либо информацией о пропавшей, просят позвонить на горячую линию 8-800-700-54-52 или связаться с инфоргом поиска Марией по телефону 8-932-474-97-22.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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