В Тюменской области пропала 63-летняя женщина Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В селе Нижняя Тавда Тюменской области пропала 63-летняя женщина. Об этом сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт» в социальной сети «ВКонтакте». Пенсионерка ушла в лес и не вернулась.

«Внимание! Пропала Баловина Светлана Анатольевна, 63 года. Село Нижняя Тавда, Тюменская область. 4 августа 2022 года ушла в лес и не вернулась», — говорится в сообщении поискового отряда.

Последний раз женщину видели в зеленых штанах и кофте, черных галошах и белом платке. Всех, кто обладает какой-либо информацией о пропавшей, просят позвонить на горячую линию 8-800-700-54-52 или связаться с инфоргом поиска Марией по телефону 8-932-474-97-22.