04 августа 2022
03 августа 2022

Спасатели показали кадры крупного лесного пожара в ЯНАО

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Горящий лес возле горы Волчиха. Свердловская область , лэп, лесной пожар, пожар в лесу, дым от пожара, пожар на волчихе
В тушении пожаров в округе задействовано 56 человек (фото из архива) Фото:
новость из сюжета
Лесные пожары в России

Сотрудники Ноябрьского поисково-спасательного отряда сняли на видео лесной пожар в ЯНАО, в тушении которого принимали участие. Видео опубликовано на странице начальника отряда Александра Шохирева.

«Крупный лесной пожар», — подписал автор. По данным департамента природных ресурсов и экологии ЯНАО на 4 августа в округе зафиксировано пять природных пожаров на общей площади 32,7 га. В тушении задействовано 56 пожарных.

Ранее URA.RU писало, что смог от пожаров в ХМАО накрыл Надымский район. Об этом сообщила администрация муниципалитета.

Лесной пожар в ЯНАО

Тысячи ямальцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Округ белых ночей»

Сотрудники Ноябрьского поисково-спасательного отряда сняли на видео лесной пожар в ЯНАО, в тушении которого принимали участие. Видео опубликовано на странице начальника отряда Александра Шохирева. «Крупный лесной пожар», — подписал автор. По данным департамента природных ресурсов и экологии ЯНАО на 4 августа в округе зафиксировано пять природных пожаров на общей площади 32,7 га. В тушении задействовано 56 пожарных. Ранее URA.RU писало, что смог от пожаров в ХМАО накрыл Надымский район. Об этом сообщила администрация муниципалитета.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...