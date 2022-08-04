Спасатели показали кадры крупного лесного пожара в ЯНАО

В тушении пожаров в округе задействовано 56 человек (фото из архива) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Лесные пожары в России

Сотрудники Ноябрьского поисково-спасательного отряда сняли на видео лесной пожар в ЯНАО, в тушении которого принимали участие. Видео опубликовано на странице начальника отряда Александра Шохирева.

«Крупный лесной пожар», — подписал автор. По данным департамента природных ресурсов и экологии ЯНАО на 4 августа в округе зафиксировано пять природных пожаров на общей площади 32,7 га. В тушении задействовано 56 пожарных.

Ранее URA.RU писало, что смог от пожаров в ХМАО накрыл Надымский район. Об этом сообщила администрация муниципалитета.