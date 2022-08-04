Нижневартовск затянуло смогом из-за лесных пожаров. Фото 05 августа 2022 в 01:34 Размер текста - 17 + В окружном Роспотребнадзоре при задымлении рекомендуют использовать влажные маски и респираторы (архивное фото) Фото: Сергей Русанов © URA.RU Смог от лесных пожаров накрыл Нижневартовск (ХМАО). Информация и фото опубликованы в паблике «Типичный краб 86|Нижневартовск» в соцсети «ВКонтакте». «Нижневартовск окутал дым от лесных пожаров. Это только начало, впереди жаркая неделя», — отмечается в сообщении. В окружном Роспотребнадзоре жителям рекомендуют использовать влажные маски и респираторы. Также специалисты советуют по возможности использовать кондиционеры и изолировать дверные и оконные проемы влажной тканью. Ранее URA.RU писало, что по данным МЧС, в ХМАО зарегистрировано 49 лесных пожаров на площади более 22 тысяч гектаров. В дыму сейчас находятся Ханты-Мансийск, Нягань, Комсомольский, Югорск, Советский, Зеленоборск, Самза, Октябрьское, Игрим, Березово. Спутниковые снимки указывают на лидирующее положение ХМАО по лесным пожарам в России. Смог от лесных пожаров в Нижневартовске «Типичный краб 86|Нижневартовск» Смог от лесных пожаров в Нижневартовске «Типичный краб 86|Нижневартовск» Смог от лесных пожаров в Нижневартовске «Типичный краб 86|Нижневартовск» Смог от лесных пожаров накрыл Нижневартовск (ХМАО). Информация и фото опубликованы в паблике «Типичный краб 86|Нижневартовск» в соцсети «ВКонтакте». «Нижневартовск окутал дым от лесных пожаров. Это только начало, впереди жаркая неделя», — отмечается в сообщении. В окружном Роспотребнадзоре жителям рекомендуют использовать влажные маски и респираторы. Также специалисты советуют по возможности использовать кондиционеры и изолировать дверные и оконные проемы влажной тканью. Ранее URA.RU писало, что по данным МЧС, в ХМАО зарегистрировано 49 лесных пожаров на площади более 22 тысяч гектаров. В дыму сейчас находятся Ханты-Мансийск, Нягань, Комсомольский, Югорск, Советский, Зеленоборск, Самза, Октябрьское, Игрим, Березово. Спутниковые снимки указывают на лидирующее положение ХМАО по лесным пожарам в России. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям