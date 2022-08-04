04 августа 2022
03 августа 2022

Нижневартовск затянуло смогом из-за лесных пожаров. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Смог от пожаров. Пермь, дым, смог, дымка, туман, экология, экологическая обстановка, загрязнение воздуха, жк гулливер пермь
В окружном Роспотребнадзоре при задымлении рекомендуют использовать влажные маски и респираторы (архивное фото) Фото:

Смог от лесных пожаров накрыл Нижневартовск (ХМАО). Информация и фото опубликованы в паблике «Типичный краб 86|Нижневартовск» в соцсети «ВКонтакте».

«Нижневартовск окутал дым от лесных пожаров. Это только начало, впереди жаркая неделя», — отмечается в сообщении.

В окружном Роспотребнадзоре жителям рекомендуют использовать влажные маски и респираторы. Также специалисты советуют по возможности использовать кондиционеры и изолировать дверные и оконные проемы влажной тканью.

Ранее URA.RU писало, что по данным МЧС, в ХМАО зарегистрировано 49 лесных пожаров на площади более 22 тысяч гектаров. В дыму сейчас находятся Ханты-Мансийск, Нягань, Комсомольский, Югорск, Советский, Зеленоборск, Самза, Октябрьское, Игрим, Березово. Спутниковые снимки указывают на лидирующее положение ХМАО по лесным пожарам в России.

Смог от лесных пожаров в Нижневартовске
Смог от лесных пожаров в Нижневартовске
Смог от лесных пожаров в Нижневартовске

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Смог от лесных пожаров накрыл Нижневартовск (ХМАО). Информация и фото опубликованы в паблике «Типичный краб 86|Нижневартовск» в соцсети «ВКонтакте». «Нижневартовск окутал дым от лесных пожаров. Это только начало, впереди жаркая неделя», — отмечается в сообщении. В окружном Роспотребнадзоре жителям рекомендуют использовать влажные маски и респираторы. Также специалисты советуют по возможности использовать кондиционеры и изолировать дверные и оконные проемы влажной тканью. Ранее URA.RU писало, что по данным МЧС, в ХМАО зарегистрировано 49 лесных пожаров на площади более 22 тысяч гектаров. В дыму сейчас находятся Ханты-Мансийск, Нягань, Комсомольский, Югорск, Советский, Зеленоборск, Самза, Октябрьское, Игрим, Березово. Спутниковые снимки указывают на лидирующее положение ХМАО по лесным пожарам в России.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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