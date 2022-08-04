Мельника взбесил отказ ФРГ устроить выставку разбитой техники РФ

05 августа 2022 в 02:42 Размер текста - 17 +

Украинский дипломат возмутился отказом Берлина провести выставку разбитой российской техники Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Решение властей Германии отклонить заявку на проведение выставки разбитой российской техники — «настоящий скандал». Так отказ Берлина воспринял украинский дипломат Андрей Мельник. «Эта отмена — настоящий скандал! Я обращаюсь к мэру (Берлина) Франциске Гиффай и районному управлению Митте с призывом отменить это странное решение и разрешить проведение выставки танков в Берлине. Это означало бы настоящую солидарность с Украиной», — написал Мельник в социальной сети Twitter (заблокирована в РФ). Ранее президент Украины Владимир Зеленский уволил Мельника с должности посла Украины в ФРГ. Он занимал эту должность с 2014 года. Британские СМИ сообщали, что причиной этого решения стали противоречия между двумя странами по вопросу турбины Siemens, которую немецкие власти намеревались вернуть «Газпрому» для возобновления транзита топлива из России.

Решение властей Германии отклонить заявку на проведение выставки разбитой российской техники — «настоящий скандал». Так отказ Берлина воспринял украинский дипломат Андрей Мельник. «Эта отмена — настоящий скандал! Я обращаюсь к мэру (Берлина) Франциске Гиффай и районному управлению Митте с призывом отменить это странное решение и разрешить проведение выставки танков в Берлине. Это означало бы настоящую солидарность с Украиной», — написал Мельник в социальной сети Twitter (заблокирована в РФ). Ранее президент Украины Владимир Зеленский уволил Мельника с должности посла Украины в ФРГ. Он занимал эту должность с 2014 года. Британские СМИ сообщали, что причиной этого решения стали противоречия между двумя странами по вопросу турбины Siemens, которую немецкие власти намеревались вернуть «Газпрому» для возобновления транзита топлива из России.