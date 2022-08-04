Власти Запорожья призвали Киев оставить иллюзии про захват земель

05 августа 2022 в 05:09 Размер текста - 17 +

Рогов: референдум по самоопределению в регионе обязательно состоится Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Киевские власти должны оставить свои иллюзии насчет «возвращения» освобожденных Россией территорий раньше, чем там состоятся референдумы. Об этом заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. «Все эти заявления из области ненаучной фантастики и абсолютно не соответствуют действительности. Это спецоперация информационного отвлечения на фоне неудач ВСУ и потери контроля над очередными населенными пунктами. Киевскому режиму пора оставить свои иллюзии на счет захвата освобожденных территорий», — передал РИА «Новости» Рогов. Он подчеркнул, что референдум по самоопределению в регионе обязательно состоится. По его словам, власти Киева, должно быть, понимают, что если они начнут наступление, то от нацистов будет освобождено еще больше постукраинского пространства, «временно подконтрольного Владимиру Зеленскому». Ранее Рогов говорил о том, что присутствие российских военных в Запорожской области будет гарантировать ее местным жителям безопасность. При этом он подчеркнул, что регион стремится стать частью России. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Сейчас под полным контролем ВС РФ находятся Херсонская и большая часть Запорожской области. Освобождена вся территория Луганской народной республики. Кроме того, союзные силы выбили ВСУ с окраин Марьинки.

Киевские власти должны оставить свои иллюзии насчет «возвращения» освобожденных Россией территорий раньше, чем там состоятся референдумы. Об этом заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. «Все эти заявления из области ненаучной фантастики и абсолютно не соответствуют действительности. Это спецоперация информационного отвлечения на фоне неудач ВСУ и потери контроля над очередными населенными пунктами. Киевскому режиму пора оставить свои иллюзии на счет захвата освобожденных территорий», — передал РИА «Новости» Рогов. Он подчеркнул, что референдум по самоопределению в регионе обязательно состоится. По его словам, власти Киева, должно быть, понимают, что если они начнут наступление, то от нацистов будет освобождено еще больше постукраинского пространства, «временно подконтрольного Владимиру Зеленскому». Ранее Рогов говорил о том, что присутствие российских военных в Запорожской области будет гарантировать ее местным жителям безопасность. При этом он подчеркнул, что регион стремится стать частью России. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Сейчас под полным контролем ВС РФ находятся Херсонская и большая часть Запорожской области. Освобождена вся территория Луганской народной республики. Кроме того, союзные силы выбили ВСУ с окраин Марьинки.