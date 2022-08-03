Власти ДНР: союзные силы выбили ВСУ с южной окраины Марьинки

04 августа 2022 в 00:12 Размер текста - 17 +

Замминистра информации ДНР: военные республики выбили солдат ВСУ с окраины Марьинки Фото: Дмитрий Григорьев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные формирования Донецкой Народной Республики вместе с союзными войсками выбили бойцов ВСУ с южной окраины населенного пункта Марьинка. Об этом доложил заместитель министра информации Донецкой народной республики Даниил Безсонов. «На нескольких направлениях фронта ДНР есть продвижения. Наши бойцы выбили укров с южной окраины Марьинки. Половина поселка Пески под нашим контролем. Оставшуюся половину враг скорее всего оставил, но это предварительно. Будет ясно после зачистки. Есть успехи в районе Авдеевки, Соледара и Артемовска», — написал он в telegram-канале. Президент России Владимир Путин объявил спецоперацию на территории Украины 24 февраля. Как заявлял глава государства, основные ее цели — денацификация и демилитаризация, а также помощь республикам Донбасса. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия готова решать конфликт на Украине дипломатическим путем, но только на своих условиях, которые «так или иначе будут обеспечены». По его словам, условия были согласованы обеими сторонами — Россией и Украиной.

Вооруженные формирования Донецкой Народной Республики вместе с союзными войсками выбили бойцов ВСУ с южной окраины населенного пункта Марьинка. Об этом доложил заместитель министра информации Донецкой народной республики Даниил Безсонов. «На нескольких направлениях фронта ДНР есть продвижения. Наши бойцы выбили укров с южной окраины Марьинки. Половина поселка Пески под нашим контролем. Оставшуюся половину враг скорее всего оставил, но это предварительно. Будет ясно после зачистки. Есть успехи в районе Авдеевки, Соледара и Артемовска», — написал он в telegram-канале. Президент России Владимир Путин объявил спецоперацию на территории Украины 24 февраля. Как заявлял глава государства, основные ее цели — денацификация и демилитаризация, а также помощь республикам Донбасса. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия готова решать конфликт на Украине дипломатическим путем, но только на своих условиях, которые «так или иначе будут обеспечены». По его словам, условия были согласованы обеими сторонами — Россией и Украиной.