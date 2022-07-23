Власти Запорожья выступили за постоянное присутствие военных РФ

24 июля 2022 в 08:37 Размер текста - 17 +

В Запорожской области хотят, чтобы российские военные присутствовали там постоянно Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Постоянное нахождение российских военных будет гарантировать безопасность в Запорожской области. Об этом заявил член главного совета администрации региона Владимир Рогов. «Постоянная дислокация Вооруженных сил Российской Федерации в Запорожской области станет гарантом безопасности региона от попыток внешней агрессии и террора украинских националистов. Мы хотим, чтобы в нашем регионе были размещены военные базы на постоянной основе», — сказал Рогов в интервью РИА «Новости». Рогов считает, что после проведения референдума можно будет более предметно говорить о постоянном нахождении российских военных. Он отметил, что регион стремится стать частью России. Российские военные контролируют большую часть Запорожья и Херсонскую область в ходе спецоперации РФ на Украине. Власти этих территорий выступают за вхождение в состав России. Целью спецоперации является демилитаризация и денацификация Украины, а также помощь Донбассу, заявлял президент России Владимир Путин. Украинские военные наносили удары по жилым массивам в Запорожской области, а также совершали попытку покушения на главу администрации Мелитопольского района Андрея Сигуту, передает «Утро.ру». Получайте письмом все важнейшие новости о самом главном для россиян — спецоперации на Украине. Подпишитесь на наш дайджест!

Постоянное нахождение российских военных будет гарантировать безопасность в Запорожской области. Об этом заявил член главного совета администрации региона Владимир Рогов. «Постоянная дислокация Вооруженных сил Российской Федерации в Запорожской области станет гарантом безопасности региона от попыток внешней агрессии и террора украинских националистов. Мы хотим, чтобы в нашем регионе были размещены военные базы на постоянной основе», — сказал Рогов в интервью РИА «Новости». Рогов считает, что после проведения референдума можно будет более предметно говорить о постоянном нахождении российских военных. Он отметил, что регион стремится стать частью России. Российские военные контролируют большую часть Запорожья и Херсонскую область в ходе спецоперации РФ на Украине. Власти этих территорий выступают за вхождение в состав России. Целью спецоперации является демилитаризация и денацификация Украины, а также помощь Донбассу, заявлял президент России Владимир Путин. Украинские военные наносили удары по жилым массивам в Запорожской области, а также совершали попытку покушения на главу администрации Мелитопольского района Андрея Сигуту, передает «Утро.ру».