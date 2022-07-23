23 июля 2022

Власти Запорожья выступили за постоянное присутствие военных РФ

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Обстановка в Мариуполе после освобождения района города от ВСУ. Украина, пожар, пожарище, руины, последствия, украина, мариуполь, война, разрушения, обстрел, СВО, специальная военная операция
В Запорожской области хотят, чтобы российские военные присутствовали там постоянно Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Постоянное нахождение российских военных будет гарантировать безопасность в Запорожской области. Об этом заявил член главного совета администрации региона Владимир Рогов.

«Постоянная дислокация Вооруженных сил Российской Федерации в Запорожской области станет гарантом безопасности региона от попыток внешней агрессии и террора украинских националистов. Мы хотим, чтобы в нашем регионе были размещены военные базы на постоянной основе», — сказал Рогов в интервью РИА «Новости».

Рогов считает, что после проведения референдума можно будет более предметно говорить о постоянном нахождении российских военных. Он отметил, что регион стремится стать частью России.

Российские военные контролируют большую часть Запорожья и Херсонскую область в ходе спецоперации РФ на Украине. Власти этих территорий выступают за вхождение в состав России. Целью спецоперации является демилитаризация и денацификация Украины, а также помощь Донбассу, заявлял президент России Владимир Путин. Украинские военные наносили удары по жилым массивам в Запорожской области, а также совершали попытку покушения на главу администрации Мелитопольского района Андрея Сигуту, передает «Утро.ру».

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Постоянное нахождение российских военных будет гарантировать безопасность в Запорожской области. Об этом заявил член главного совета администрации региона Владимир Рогов. «Постоянная дислокация Вооруженных сил Российской Федерации в Запорожской области станет гарантом безопасности региона от попыток внешней агрессии и террора украинских националистов. Мы хотим, чтобы в нашем регионе были размещены военные базы на постоянной основе», — сказал Рогов в интервью РИА «Новости». Рогов считает, что после проведения референдума можно будет более предметно говорить о постоянном нахождении российских военных. Он отметил, что регион стремится стать частью России. Российские военные контролируют большую часть Запорожья и Херсонскую область в ходе спецоперации РФ на Украине. Власти этих территорий выступают за вхождение в состав России. Целью спецоперации является демилитаризация и денацификация Украины, а также помощь Донбассу, заявлял президент России Владимир Путин. Украинские военные наносили удары по жилым массивам в Запорожской области, а также совершали попытку покушения на главу администрации Мелитопольского района Андрея Сигуту, передает «Утро.ру».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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