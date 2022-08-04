На обанкротившемся пермском заводе развернули производство

Бывший завод обанкротившегося ЗУМК теперь под контролем пермской строительной компании Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Машиностроительный завод «Нефтегормаш» в Краснокамске Пермского края (актив обанкротившегося холдинга ЗУМК) теперь под контролем кредиторов во главе со строительной компанией «Пермглавснаб». Долги завода перед кредиторами — более 100 млн рублей. В июле между сторонами было заключено мировое соглашение и суд остановил банкротство завода, сообщает «Коммерсант-Прикамье».

«Ранее эти же кредиторы учредили ООО „Краснокамский ‚Нефтегормаш‘“, которое, по словам директора „Пермглавснаба“ Владимира Занина, в данный момент арендует площадку предприятия. На его базе планируется развернуть производство нестандартных металлических конструкций. Спрос на них в Перми будет — в связи с массовым строительством инфраструктурных объектов в рамках 300-летнего юбилея Перми, уверены эксперты», — пишет издание.

Краснокамский «Нефтегормаш» входил в структуру Западно-Уральского машиностроительного концерна, принадлежавшего Александру Поздееву, которого, как ранее сообщало URA.RU, судили за уклонение от налогов и не выплату зарплат более 100 рабочим. Имущество «Нефтегормаша» пытались продать несколько раз в рамках конкурсного производства, но торги так и не состоялись из-за отсутствия заявок, а следующие аннулировал суд.