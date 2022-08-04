В Пермском крае мэр сообщил о гибели на Украине контрактника

38-летний контрактник погиб в ходе специальной военной операции Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

На Украине в ходе спецоперации погиб контрактник из Бардымского муниципального округа, 38-летний Арсен Юсуфкулов. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» сообщил глава округа Халиль Алпанов.

«С прискорбием и огромным сожалением сообщаем о том, что при исполнении служебного долга в ходе специальной операции на Украине пoгиб нaш зeмляк, вoeнный-кoнтpaктник из Барды Юсуфкулов Арсен Фанилевич», — написал Алпанов. Глава округа отметил, что у погибшего военнослужащего остались супруга и трое детей.

Военная операция российской армии на Украине продолжается с 24 февраля. Президент Владимр Путин подчеркивал, что она направлена денацификацию и демилитаризацию этой страны, защиту мирных жителей Донбасса.