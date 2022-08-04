04 августа 2022

В Пермском крае мэр сообщил о гибели на Украине контрактника

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38-летний контрактник погиб в ходе специальной военной операции Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

На Украине в ходе спецоперации погиб контрактник из Бардымского муниципального округа, 38-летний Арсен Юсуфкулов. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» сообщил глава округа Халиль Алпанов.

«С прискорбием и огромным сожалением сообщаем о том, что при исполнении служебного долга в ходе специальной операции на Украине пoгиб нaш зeмляк, вoeнный-кoнтpaктник из Барды Юсуфкулов Арсен Фанилевич», — написал Алпанов. Глава округа отметил, что у погибшего военнослужащего остались супруга и трое детей.

Военная операция российской армии на Украине продолжается с 24 февраля. Президент Владимр Путин подчеркивал, что она направлена денацификацию и демилитаризацию этой страны, защиту мирных жителей Донбасса.

У Арсена Юсуфкулова остались жена и трое детей
Фото:

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На Украине в ходе спецоперации погиб контрактник из Бардымского муниципального округа, 38-летний Арсен Юсуфкулов. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» сообщил глава округа Халиль Алпанов. «С прискорбием и огромным сожалением сообщаем о том, что при исполнении служебного долга в ходе специальной операции на Украине пoгиб нaш зeмляк, вoeнный-кoнтpaктник из Барды Юсуфкулов Арсен Фанилевич», — написал Алпанов. Глава округа отметил, что у погибшего военнослужащего остались супруга и трое детей. Военная операция российской армии на Украине продолжается с 24 февраля. Президент Владимр Путин подчеркивал, что она направлена денацификацию и демилитаризацию этой страны, защиту мирных жителей Донбасса.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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