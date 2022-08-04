04 августа 2022

На челябинской трассе столкнулись две фуры и военный «Урал». Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Знак аварийной остановки. Курган, знак аварийной остановки
В результате ДТП одна из фур перевернулась на бок Фото:

На участке трассы М-5 «Урал» возле поселка Нижний Атлян в Челябинской области столкнулись две грузовых фуры и военный автомобиль «Урал». Очевидцы аварии в социальных сетях написали, что одна из фур перевернулась.

«Фура валяется, одна шеркнута. У „Урала“ военного весь передок смят», — написал Василий К. в группе «Трасса М5 Уфа — Челябинск» в «ВКонтакте».

В этой же группе опубликован комментарий ГУ МВД региона. По словам пресс-службы полицейского главка, на момент аварии на месте работали наряды ГИБДД. Полицейские выясняют обстоятельства и причины ДТП.

URA.RU обратилось за подробностями в пресс-службу ГУ МВД. Там сказали обращаться за подробностями в Госавтоинспекцию. В ГИБДД области сказали, что прокомментируют ситуацию позже.

Ранее на дороге от Верхнего Уфалея до Красноуфимска в лобовом ДТП погибло три человека. Один из участников аварии остался жив, его доставили в больницу.

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На участке трассы М-5 «Урал» возле поселка Нижний Атлян в Челябинской области столкнулись две грузовых фуры и военный автомобиль «Урал». Очевидцы аварии в социальных сетях написали, что одна из фур перевернулась. «Фура валяется, одна шеркнута. У „Урала“ военного весь передок смят», — написал Василий К. в группе «Трасса М5 Уфа — Челябинск» в «ВКонтакте». В этой же группе опубликован комментарий ГУ МВД региона. По словам пресс-службы полицейского главка, на момент аварии на месте работали наряды ГИБДД. Полицейские выясняют обстоятельства и причины ДТП. URA.RU обратилось за подробностями в пресс-службу ГУ МВД. Там сказали обращаться за подробностями в Госавтоинспекцию. В ГИБДД области сказали, что прокомментируют ситуацию позже. Ранее на дороге от Верхнего Уфалея до Красноуфимска в лобовом ДТП погибло три человека. Один из участников аварии остался жив, его доставили в больницу.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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