Обстоятельства смертельного ДТП выясняются Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

На участке дороги от Верхнего Уфалея до Красноуфимска в Челябинской области 3 августа произошло смертельное ДТП с участием двух машин. Как сообщает пресс-служба ГИБДД региона, трое участников происшествия погибли на месте, за жизнь последнего борются врачи.

«Водитель автомобиля Лада Веста при неустановленных обстоятельствах выехал на встречную полосу на разрешенном для обгона участке дороги, где произошло встречное столкновение с Ладой Приорой. На месте происшествия погибли три участника — водитель Лады Приоры и пассажир, а также пассажир автомашины Лада Веста. Водитель последнего транспортного средства доставлен в медицинское учреждение, за его жизнь борются врачи», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГИБДД региона.

В ведомстве отметили, что на месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции. Устанавливаются личности погибших, и обстоятельства аварии.

Машины столкнулись лоб в лоб Фото: пресс-служба ГИБДД Челябинской области