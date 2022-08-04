Огонь от лесных пожаров подобрался к поселку в ЯНАО

На территории ЯНАО действует 11 лесных пожаров Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В нескольких километрах от поселка Лонгъюган Надымского района обнаружили лесной пожар. Об этом рассказали в telegram-канале «ЯМАЛ-МЕДИА».

«Ночью площадь возгорания составляла приблизительно 100 гектаров. В данный момент возгорание пытаются локализовать специалисты из Салехарда и Ноябрьска, проводятся работы по созданию минполосы», — рассказали в telegram-канале.

Также там сказано, что на территории региона действует 11 природных пожаров на площади около 208 гектаров. Из них 5 локализовано.

Ранее URA.RU сообщало, что смог от пожаров в ХМАО накрыл Надымский район. В самом Надымском районе при этом на 4 августа есть только один природный пожар. Его тушением заняты сотрудники Надымского Ямалспаса и предприятия ТЭК.