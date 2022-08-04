04 августа 2022
03 августа 2022

Огонь от лесных пожаров подобрался к поселку в ЯНАО

© Служба новостей «URA.RU»
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На территории ЯНАО действует 11 лесных пожаров Фото:

В нескольких километрах от поселка Лонгъюган Надымского района обнаружили лесной пожар. Об этом рассказали в telegram-канале «ЯМАЛ-МЕДИА».

«Ночью площадь возгорания составляла приблизительно 100 гектаров. В данный момент возгорание пытаются локализовать специалисты из Салехарда и Ноябрьска, проводятся работы по созданию минполосы», — рассказали в telegram-канале.

Также там сказано, что на территории региона действует 11 природных пожаров на площади около 208 гектаров. Из них 5 локализовано.

Ранее URA.RU сообщало, что смог от пожаров в ХМАО накрыл Надымский район. В самом Надымском районе при этом на 4 августа есть только один природный пожар. Его тушением заняты сотрудники Надымского Ямалспаса и предприятия ТЭК.

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В нескольких километрах от поселка Лонгъюган Надымского района обнаружили лесной пожар. Об этом рассказали в telegram-канале «ЯМАЛ-МЕДИА». «Ночью площадь возгорания составляла приблизительно 100 гектаров. В данный момент возгорание пытаются локализовать специалисты из Салехарда и Ноябрьска, проводятся работы по созданию минполосы», — рассказали в telegram-канале. Также там сказано, что на территории региона действует 11 природных пожаров на площади около 208 гектаров. Из них 5 локализовано. Ранее URA.RU сообщало, что смог от пожаров в ХМАО накрыл Надымский район. В самом Надымском районе при этом на 4 августа есть только один природный пожар. Его тушением заняты сотрудники Надымского Ямалспаса и предприятия ТЭК.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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