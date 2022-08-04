В Челябинске на мусорке нашли тело девушки в одеяле

05 августа 2022 в 10:48 Размер текста - 17 +

Тело выкинули в мусорный бак, а мусоровоз увез его на сортировочную площадку Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске на площадке по сортировке бытовых отходов, которые привозят мусоровозы, нашли тело девушки, завернутой в одеяло. По версии следствия, она была убита отчимом, рассказал источник URA.RU в правоохранительных органах. «Рано утром 4 августа на мусоросортировке на улице Автодорожной при выгрузке отходов из мусоровоза нашли тело девушки, которое было завернуто в одеяло. Сотрудники уголовного розыска городской полиции оперативно установили, что погибшей было 19 лет, ее отчим считал, что она много гуляет с парнями, на фоне чего между ними произошла ссора, в ходе которой мужчина задушил падчерицу. Он завернул тело в одеяло и выбросил в мусорный бак, сейчас он задержан, в содеянном признался», — рассказал источник. Прокурор Курчатовского района Андрей Ветриченко подтвердил URA.RU факт происшествия, пояснив, что само убийство произошло в Ленинском районе, где в мусорный бак и выкинул тело подозреваемый. Но нашли тело уже на мусоросортировке в Курчатовском районе «Уголовное дело возбуждено следственным органом по ч. 1 ст. 105 УК РФ („Убийство“). Постановление о возбуждении проверено, признано законным и обоснованным. Подозреваемый задержан, решается вопрос о передаче дела для расследования из Курчатовского в Ленинский район, так как убийство совершено там», — сообщил Андрей Ветриченко.

В Челябинске на площадке по сортировке бытовых отходов, которые привозят мусоровозы, нашли тело девушки, завернутой в одеяло. По версии следствия, она была убита отчимом, рассказал источник URA.RU в правоохранительных органах. «Рано утром 4 августа на мусоросортировке на улице Автодорожной при выгрузке отходов из мусоровоза нашли тело девушки, которое было завернуто в одеяло. Сотрудники уголовного розыска городской полиции оперативно установили, что погибшей было 19 лет, ее отчим считал, что она много гуляет с парнями, на фоне чего между ними произошла ссора, в ходе которой мужчина задушил падчерицу. Он завернул тело в одеяло и выбросил в мусорный бак, сейчас он задержан, в содеянном признался», — рассказал источник. Прокурор Курчатовского района Андрей Ветриченко подтвердил URA.RU факт происшествия, пояснив, что само убийство произошло в Ленинском районе, где в мусорный бак и выкинул тело подозреваемый. Но нашли тело уже на мусоросортировке в Курчатовском районе «Уголовное дело возбуждено следственным органом по ч. 1 ст. 105 УК РФ („Убийство“). Постановление о возбуждении проверено, признано законным и обоснованным. Подозреваемый задержан, решается вопрос о передаче дела для расследования из Курчатовского в Ленинский район, так как убийство совершено там», — сообщил Андрей Ветриченко.