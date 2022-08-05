Шведские ученые сделали революционное открытие для борьбы с раком

Шведские ученые исследовали влияние низких температур на раковые клетки Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Ученые из Каролинского института в Швеции пришли к выводу, что холод останавливает рост раковых клеток. Ученые провели эксперименты на мышах и одном человеке.

«Как заявляет руководитель исследования Ихай Цао, воздействие низких температур побуждает бурые жировые клетки сжигать глюкозу — основной источник энергии раковых клеток. Чтобы проверить потенциал холодовой терапии, Ихай Цао с коллегами имплантировал пять различных типов раковых клеток группе мышей. Некоторых грызунов затем непрерывно подвергали воздействию очень низких температур в течение 20 дней», — передает «Ридус» данные исследования.

В ходе исследования ученые обнаружили, что у мышей, которых содержали при температуре +4 градуса, рост опухоли был гораздо медленнее и они жили почти в два раза дольше чем мыши, которые жили в комнатной температуре. После мышей ученые провели исследование на человеке с лимфомой Ходжкина. Его семь дней держали в помещении с температурой в 22 градуса. В результате опухоль подопытного стала потреблять значительно меньше глюкозы.