Шведские ученые сделали революционное открытие для борьбы с раком

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Евгений Куйвашев посетил ОКБ №1. Екатеринбург, диагностика, мозг человека, томография, онкология, рак, томограмма
Шведские ученые исследовали влияние низких температур на раковые клетки Фото:

Ученые из Каролинского института в Швеции пришли к выводу, что холод останавливает рост раковых клеток. Ученые провели эксперименты на мышах и одном человеке.

«Как заявляет руководитель исследования Ихай Цао, воздействие низких температур побуждает бурые жировые клетки сжигать глюкозу — основной источник энергии раковых клеток. Чтобы проверить потенциал холодовой терапии, Ихай Цао с коллегами имплантировал пять различных типов раковых клеток группе мышей. Некоторых грызунов затем непрерывно подвергали воздействию очень низких температур в течение 20 дней», — передает «Ридус» данные исследования.

В ходе исследования ученые обнаружили, что у мышей, которых содержали при температуре +4 градуса, рост опухоли был гораздо медленнее и они жили почти в два раза дольше чем мыши, которые жили в комнатной температуре. После мышей ученые провели исследование на человеке с лимфомой Ходжкина. Его семь дней держали в помещении с температурой в 22 градуса. В результате опухоль подопытного стала потреблять значительно меньше глюкозы.

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Ученые из Каролинского института в Швеции пришли к выводу, что холод останавливает рост раковых клеток. Ученые провели эксперименты на мышах и одном человеке. «Как заявляет руководитель исследования Ихай Цао, воздействие низких температур побуждает бурые жировые клетки сжигать глюкозу — основной источник энергии раковых клеток. Чтобы проверить потенциал холодовой терапии, Ихай Цао с коллегами имплантировал пять различных типов раковых клеток группе мышей. Некоторых грызунов затем непрерывно подвергали воздействию очень низких температур в течение 20 дней», — передает «Ридус» данные исследования. В ходе исследования ученые обнаружили, что у мышей, которых содержали при температуре +4 градуса, рост опухоли был гораздо медленнее и они жили почти в два раза дольше чем мыши, которые жили в комнатной температуре. После мышей ученые провели исследование на человеке с лимфомой Ходжкина. Его семь дней держали в помещении с температурой в 22 градуса. В результате опухоль подопытного стала потреблять значительно меньше глюкозы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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