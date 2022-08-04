04 августа 2022

Пермские власти отбирают у территорий источник дохода

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Муниципалитеты не справляются с тем, чтобы собрать транспортный налог с неплательщиков Фото:

Правительство Пермского края намерено зачислять поступления от транспортного налога в краевой бюджет. Сейчас налог поступает в бюджеты муниципалитетов. Об этом заявила 5 августа первый вице-премьер Ольга Антипина на встрече с депутатами, сообщает telegram-канал заксобрания. Это связано с тем, что муниципалитеты плохо собирают этот налог.

«Недоимка поступлений от транспортного налога до их передачи на уровень местного самоуправления составляла 28%. За 15 лет этот показатель ухудшился до 57%», — пояснила решение Ольга Антипина

Она отметила, что часто владельцы машин не проживают в тех территориях, где у них зарегистрированы машины. Поэтому поймать их за руку не получается. Край со своей стороны готов работать вместе с судебными приставами.

Взамен власти намерены передать на местный уровень поступления по упрощенной системе налогообложения и налога на профессиональный доход (который платят самозанятые). Также обещают еще ряд решений для восстановления баланса в местных бюджетах. Соответствующие документы в ближайшее время поступят в заксобрание.

Ранее URA.RU сообщало о том, что власти ввели пониженные ставки по УСН. А финансовый блок правительства опасается планировать бюджет.

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Правительство Пермского края намерено зачислять поступления от транспортного налога в краевой бюджет. Сейчас налог поступает в бюджеты муниципалитетов. Об этом заявила 5 августа первый вице-премьер Ольга Антипина на встрече с депутатами, сообщает telegram-канал заксобрания. Это связано с тем, что муниципалитеты плохо собирают этот налог. «Недоимка поступлений от транспортного налога до их передачи на уровень местного самоуправления составляла 28%. За 15 лет этот показатель ухудшился до 57%», — пояснила решение Ольга Антипина Она отметила, что часто владельцы машин не проживают в тех территориях, где у них зарегистрированы машины. Поэтому поймать их за руку не получается. Край со своей стороны готов работать вместе с судебными приставами. Взамен власти намерены передать на местный уровень поступления по упрощенной системе налогообложения и налога на профессиональный доход (который платят самозанятые). Также обещают еще ряд решений для восстановления баланса в местных бюджетах. Соответствующие документы в ближайшее время поступят в заксобрание. Ранее URA.RU сообщало о том, что власти ввели пониженные ставки по УСН. А финансовый блок правительства опасается планировать бюджет.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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