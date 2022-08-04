В свердловских больницах отсутствует вакцина от COVID-19

Свердловчане пожаловались на отсутствие вакцины от ковида Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Жители Свердловской области не могут поставить однокомпонентную вакцину от коронавирусной инфекции «Спутник Лайт». Она отсутствует в больницах региона. Об этом рассказали читатели URA.RU.

«Решила пойти на ревакцинацию и поставить однокомпонентную вакцину „Спутник Лайт“. В екатеринбургской больнице мне сказали, что на данный момент вакцина отсутствует. Предложили поставить двухкомпонентный „Спутник V“. Странно, что призывают на ревакцинацию, а вакцины нужной в наличие нет», — пожаловалась горожанка Жанна.

По словам жителя Краснотурьинска (Свердловская область), вакцины «Спутник Лайт» нет в медучреждениях давно. «За последние три месяца я дважды обращался в местную поликлинику. Хотел пройти ревакцинацию и поставить „Спутник Лайт“. И оба раза мне сказали, что вакцины нет. И когда появится она, тоже непонятно», — посетовал житель региона.

В медучреждениях Екатеринбурга корреспонденту URA.RU подтвердили, что однокомпонентной вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник Лайт» нет в наличии. Редакция URA.RU обратилась за комментарием в свердловский минздрав. Там посоветовали обратиться в региональный оперштаб. Запрос в ведомство направлен. На момент публикации ответа не поступило.

Ранее агентство писало, что подобная ситуация возникала в 2021 году. Тогда источники URA.RU сообщали, что в Екатеринбурге закончилась вакцина от коронавируса «Спутник Лайт». Этот препарат разработан российским Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи.

Прививка вакциной «Спутник Лайт» индуцирует формирование гуморального и клеточного иммунитета в отношении коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2. Как показали испытания, защитный титр антител формируется не только у тех, кто ранее не болел, но и у тех, кто уже переболел коронавирусной инфекцией. Это значит, что вакцинация обеспечивает им дополнительную защиту и сводит к минимуму вероятность повторного заболевания.