На тюменские улицы вернулись вакциномобили

Вакциномобили появились у крупнейших ТРЦ Тюмени Фото: Николай Бастриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Возле крупнейших торгово-развлекательных центров Тюмени появились мобильные пункты вакцинации от коронавируса. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе регионального департамента здравоохранения.

«Вакциномобили работают возле ТРЦ „Гудвин“ и „Кристалл“. Их поставили в связи с потребностью населения города Тюмени в вакцинации/повторной вакцинации против новой коронавирусной инфекции, для повышения доступности вакцинации и для отсутствия необходимости обращения в медицинскую организацию», — рассказали агентству в пресс-службе регионального депздрава.

При необходимости еще один вакциномобиль могут поставить возле ТРЦ «Зеленый берег». В департаменте здравоохранения отметили, что вакцинацию от коронавируса может пройти любой гражданин РФ старше 18 лет. «В настоящее время в медицинских организациях Тюменской области, осуществляющих вакцинацию населения против новой коронавирусной инфекции, в наличии имеется комбинированная векторная вакцина „Гам-КОВИД-Вак“. Напоминаем, что вакцинацию препаратом „Гам-КОВИД-Вак“ проводят в два этапа: в начале компонентом I в дозе 0.5 мл, затем, через три недели — компонентом II в дозе 0.5 мл», — сообщили URA.RU в департаменте здравоохранения Тюменской области.

Ранее агентство писало о том, что тюменских медиков начали готовить к новой волне коронавируса. По прогнозам экспертов, она придется на осень 2022 года.