04 августа 2022

Курганский чиновник, которого критиковал Шумков, сменил работу

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Пресс- конференция на тему подготовки отопительного сезона. Курган, портрет, гонцов александр
Александр Гонцов пошел на повышение Фото:

Экс-директор департамента ЖКХ администрации Кургана, бывший начальник отдела ЖКХ и транспорта кетовской администрации Александр Гонцов занял должность первого заместителя директора учреждения «Курганавтодор». Об этом URA.RU рассказали инсайдеры, близкие к властям региона. Информацию о назначении подтвердили в ведомстве.

«Александр Гонцов пошел на повышение. Неделю назад он уволился из кетовской администрации и занял должность первого заместителя директора „Курганавтодора“», — уточнили инсайдеры.

В приемной учреждения URA.RU подтвердили информацию о новом замдиректора. Гонцов не стал комментировать свое назначение.

Гонцов уволился из администрации Кургана в марте прошлого года после критики губернатора Курганской области Вадима Шумкова. Тогда Шумков остался недоволен работой администрации Кургана и, в частности, департамента ЖКХ. В курганской мэрии Гонцов работал с 2013 года. В администрацию Кетовского района (сейчас — округа) он устроился в августе 2021 года.

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Экс-директор департамента ЖКХ администрации Кургана, бывший начальник отдела ЖКХ и транспорта кетовской администрации Александр Гонцов занял должность первого заместителя директора учреждения «Курганавтодор». Об этом URA.RU рассказали инсайдеры, близкие к властям региона. Информацию о назначении подтвердили в ведомстве. «Александр Гонцов пошел на повышение. Неделю назад он уволился из кетовской администрации и занял должность первого заместителя директора „Курганавтодора“», — уточнили инсайдеры. В приемной учреждения URA.RU подтвердили информацию о новом замдиректора. Гонцов не стал комментировать свое назначение. Гонцов уволился из администрации Кургана в марте прошлого года после критики губернатора Курганской области Вадима Шумкова. Тогда Шумков остался недоволен работой администрации Кургана и, в частности, департамента ЖКХ. В курганской мэрии Гонцов работал с 2013 года. В администрацию Кетовского района (сейчас — округа) он устроился в августе 2021 года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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