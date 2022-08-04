Курганский чиновник, которого критиковал Шумков, сменил работу

05 августа 2022 в 15:45 Размер текста - 17 +

Александр Гонцов пошел на повышение Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Экс-директор департамента ЖКХ администрации Кургана, бывший начальник отдела ЖКХ и транспорта кетовской администрации Александр Гонцов занял должность первого заместителя директора учреждения «Курганавтодор». Об этом URA.RU рассказали инсайдеры, близкие к властям региона. Информацию о назначении подтвердили в ведомстве. «Александр Гонцов пошел на повышение. Неделю назад он уволился из кетовской администрации и занял должность первого заместителя директора „Курганавтодора“», — уточнили инсайдеры. В приемной учреждения URA.RU подтвердили информацию о новом замдиректора. Гонцов не стал комментировать свое назначение. Гонцов уволился из администрации Кургана в марте прошлого года после критики губернатора Курганской области Вадима Шумкова. Тогда Шумков остался недоволен работой администрации Кургана и, в частности, департамента ЖКХ. В курганской мэрии Гонцов работал с 2013 года. В администрацию Кетовского района (сейчас — округа) он устроился в августе 2021 года.

Экс-директор департамента ЖКХ администрации Кургана, бывший начальник отдела ЖКХ и транспорта кетовской администрации Александр Гонцов занял должность первого заместителя директора учреждения «Курганавтодор». Об этом URA.RU рассказали инсайдеры, близкие к властям региона. Информацию о назначении подтвердили в ведомстве. «Александр Гонцов пошел на повышение. Неделю назад он уволился из кетовской администрации и занял должность первого заместителя директора „Курганавтодора“», — уточнили инсайдеры. В приемной учреждения URA.RU подтвердили информацию о новом замдиректора. Гонцов не стал комментировать свое назначение. Гонцов уволился из администрации Кургана в марте прошлого года после критики губернатора Курганской области Вадима Шумкова. Тогда Шумков остался недоволен работой администрации Кургана и, в частности, департамента ЖКХ. В курганской мэрии Гонцов работал с 2013 года. В администрацию Кетовского района (сейчас — округа) он устроился в августе 2021 года.