Климатолог Семенов предрек резкие оттепели и заморозки зимой

Зимы станут теплее, но с резкими скачками температуры Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Глобальное изменение климата на Земле приведет к тому, что зимы станут теплее, но температура будет резко перескакивать с оттепелей на сильные морозы. Об этом URA.RU рассказал научный руководитель Институт глобального климата и экологии, доктор физико-математических наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ, климатолог, член-корреспондент РАН Сергей Семенов.

«Если происходит потепление медленное, среднего значения, средне январских, средне февральских, постепенно приводит к тому, что температура становится мягче. Среднемесячная температура за 10 лет будет увеличиваться. Неприятность состоит в том, что средняя температура января за 10 лет постепенно увеличивается, но и средний разброс температур тоже увеличивается. Поэтому при увеличении средней температуры будут чаще встречаться сильно высокие отклонения и сильно низкие отклонения, то есть морозы и суровые зимы», — рассказал Сергей Семенов.

Климатолог указал, в каких регионах уже происходят сильные изменения. «До сих пор сильные, яркие изменения средних цифр наблюдались в Арктическом регионе и на юге Средней Сибири — это касаемо температуры. Касаемо водного режима — Дальний Восток, там чаще встречаются экстремальные осадки», — рассказал профессор.

7 августа 1995 года правительство Чили объявило чрезвычайное положение в южной половине страны в связи с сильным холодом, ветром, дождем и снегопадом, известным как Белое землетрясение. 7176 человек остались в изоляции в результате сильного снегопада, три человека погибли.