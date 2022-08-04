Пермяков зовут на кольцевые экскурсии на электричке

05 августа 2022 в 15:13 Размер текста - 17 +

В августе пройдет восемь экскурсий по кольцу Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU Пермякам предлагают отправиться в мини-путешествие на электропоезде «Ласточка» по кольцевому маршруту Перми. Расписание на август выложили в Пермской пригородной компании. «За полтора часа вы познакомитесь с историей железной дороги, секретами Мотовилихинского завода и КамГЭС. А также с другими легендами, связанными с нашим городом», — рассказали организаторы. В августе такие экскурсии пройдут 6,7,13,14,20,21,27,28 числа. В 15:00 и 16:30. Стоимость билета на взрослого — 300 рублей, детский билет — 150 рублей. Дети до 6 лет включительно смогут покататься бесплатно. В маршрут наземного метро включены Краснокамск, Закамск, Гайва, Ферма, микрорайон Голованово и другие станции. Ранее URA.RU сообщало, что пермякам предлагают отправиться в тур выходного дня на электричке. Маршрут подразумевает поездку до Верещагино и экскурсии по нему.

Пермякам предлагают отправиться в мини-путешествие на электропоезде «Ласточка» по кольцевому маршруту Перми. Расписание на август выложили в Пермской пригородной компании. «За полтора часа вы познакомитесь с историей железной дороги, секретами Мотовилихинского завода и КамГЭС. А также с другими легендами, связанными с нашим городом», — рассказали организаторы. В августе такие экскурсии пройдут 6,7,13,14,20,21,27,28 числа. В 15:00 и 16:30. Стоимость билета на взрослого — 300 рублей, детский билет — 150 рублей. Дети до 6 лет включительно смогут покататься бесплатно. В маршрут наземного метро включены Краснокамск, Закамск, Гайва, Ферма, микрорайон Голованово и другие станции. Ранее URA.RU сообщало, что пермякам предлагают отправиться в тур выходного дня на электричке. Маршрут подразумевает поездку до Верещагино и экскурсии по нему.