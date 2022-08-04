Свердловчанин изготовил 380 кг селедки из 160 кг скумбрии

05 августа 2022 в 15:30 Размер текста - 17 +

Подозрительные продукты ушли в несколько магазинов Фото: Игорь Меркулов © URA.RU Свердловское управление Россельхознадзора поймало свердловчанина на предоставлении поддельных документов при производстве рыбной продукции. Внося данные в систему ФГИС «Меркурий», мужчина указал, что из 160 кг скумбрии выработано 384 кг сельди, сообщили в пресс-службе ведомства. «Таким образом, данная продукция является фальсифицированной, что ставит под сомнение ее безопасность и качество. Нарушается прослеживаемость, вследствие чего не представляется возможным достоверно узнать, проходила ли продукция лабораторные исследования», — отметили там. Известно, что сельдь ушла в магазины Белоярского, Асбеста и Заречного. «За внесение ложных данных в ФГИС „Меркурий“ уполномоченное лицо ООО „Океан-Трейд“ (Среднеуральск) аннулировано в „ВетИС Паспорт“», — добавили в Россельхознадзоре. В апреле, как писало URA.RU, Россельхознадзор пресекал похожий обман. Предприниматель пытался провести по документам различную замороженную рыбу объемом 15 тонн 653 кг, полученную из 160 кг сельди. Явное несоответствие указывает на использование сырья неизвестного происхождения.

Свердловское управление Россельхознадзора поймало свердловчанина на предоставлении поддельных документов при производстве рыбной продукции. Внося данные в систему ФГИС «Меркурий», мужчина указал, что из 160 кг скумбрии выработано 384 кг сельди, сообщили в пресс-службе ведомства. «Таким образом, данная продукция является фальсифицированной, что ставит под сомнение ее безопасность и качество. Нарушается прослеживаемость, вследствие чего не представляется возможным достоверно узнать, проходила ли продукция лабораторные исследования», — отметили там. Известно, что сельдь ушла в магазины Белоярского, Асбеста и Заречного. «За внесение ложных данных в ФГИС „Меркурий“ уполномоченное лицо ООО „Океан-Трейд“ (Среднеуральск) аннулировано в „ВетИС Паспорт“», — добавили в Россельхознадзоре. В апреле, как писало URA.RU, Россельхознадзор пресекал похожий обман. Предприниматель пытался провести по документам различную замороженную рыбу объемом 15 тонн 653 кг, полученную из 160 кг сельди. Явное несоответствие указывает на использование сырья неизвестного происхождения.