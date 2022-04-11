Тонны фальсифицированной рыбы завезли в Свердловскую область

12 апреля 2022 в 13:38 Размер текста - 17 +

Свердловский Россельхознадзор выявил 15 тонн 653 кг сырья неизвестного происхождения Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Свердловской области было обнаружено 15 тонн фальсифицированной рыбы. Некачественный продукт выявил свердловский Россельхознадзор. «Нарушителем оказался производитель, осуществляющий деятельность по производству и реализации рыбы и рыбной продукции в поселке Исток», — сказано в сообщении пресс-службы. Предприниматель вносил ложные данные об объеме продукции, значения в документах не сходились. Так, он пытался провести по документам различную замороженную рыбу объемом 15 тонн 653 кг, полученную из 160 кг сельди. Такое явное несоответствие указывает на использование сырья неизвестного происхождения, отмечают в ведомстве. Поэтому данная продукция является фальсифицированной. Более того, производителем не были проведены процедуры подтверждения безопасности продукции. Ранее URA.RU сообщало о выявленном фальшивом сыре и поддельном сливочном масле, которое продавали. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на свердловский telegram-канал «Екатское Чтиво» .

В Свердловской области было обнаружено 15 тонн фальсифицированной рыбы. Некачественный продукт выявил свердловский Россельхознадзор. «Нарушителем оказался производитель, осуществляющий деятельность по производству и реализации рыбы и рыбной продукции в поселке Исток», — сказано в сообщении пресс-службы. Предприниматель вносил ложные данные об объеме продукции, значения в документах не сходились. Так, он пытался провести по документам различную замороженную рыбу объемом 15 тонн 653 кг, полученную из 160 кг сельди. Такое явное несоответствие указывает на использование сырья неизвестного происхождения, отмечают в ведомстве. Поэтому данная продукция является фальсифицированной. Более того, производителем не были проведены процедуры подтверждения безопасности продукции. Ранее URA.RU сообщало о выявленном фальшивом сыре и поддельном сливочном масле, которое продавали.