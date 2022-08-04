Курганских коммунистов возмутило обращение казахского блогера

Коммунисты назвали обращение казахского блогера провокацией Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Глава Курганского регионального отделения КПРФ Виктор Зырянов, в разговоре URA.RU назвал провокацией, заявление казахстанского блогера с призывом о присоединении ряда российских областей к Республике Казахстан. Соответствующее видео появилось в сети.

«Это провокация, инспирированная американцами. Против России ведется гибридной война, и это ее элемент, направленный на то, чтобы поссорить российский и казахстанские народы», — заявил коммунист. По словам Зырянова появление данной видеозаписи сейчас имеет одну единственную цель — поссорить две бывшие советские республики. Однако поддаваться на провокации нельзя.

Видеозапись длительностью 43 секунды была записана еще в конце мая, однако широко распространятся в соцсетях начала только сейчас. Заявление казахстанского блогера подпадает под действие статьи 280.1 УК РФ (Публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации) из-за чего редакция URA.RU не может ее публиковать.