04 августа 2022

Курганских коммунистов возмутило обращение казахского блогера

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Кпрф-конференция с Харитоновым Николаем. Курган , зырянов виктор, харитонов николай
Коммунисты назвали обращение казахского блогера провокацией Фото:

Глава Курганского регионального отделения КПРФ Виктор Зырянов, в разговоре URA.RU назвал провокацией, заявление казахстанского блогера с призывом о присоединении ряда российских областей к Республике Казахстан. Соответствующее видео появилось в сети.

«Это провокация, инспирированная американцами. Против России ведется гибридной война, и это ее элемент, направленный на то, чтобы поссорить российский и казахстанские народы», — заявил коммунист. По словам Зырянова появление данной видеозаписи сейчас имеет одну единственную цель — поссорить две бывшие советские республики. Однако поддаваться на провокации нельзя.

Видеозапись длительностью 43 секунды была записана еще в конце мая, однако широко распространятся в соцсетях начала только сейчас. Заявление казахстанского блогера подпадает под действие статьи 280.1 УК РФ (Публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации) из-за чего редакция URA.RU не может ее публиковать.

Тысячи курганцев читают наши новости в телеграме. Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Курганистан»

Глава Курганского регионального отделения КПРФ Виктор Зырянов, в разговоре URA.RU назвал провокацией, заявление казахстанского блогера с призывом о присоединении ряда российских областей к Республике Казахстан. Соответствующее видео появилось в сети. «Это провокация, инспирированная американцами. Против России ведется гибридной война, и это ее элемент, направленный на то, чтобы поссорить российский и казахстанские народы», — заявил коммунист. По словам Зырянова появление данной видеозаписи сейчас имеет одну единственную цель — поссорить две бывшие советские республики. Однако поддаваться на провокации нельзя. Видеозапись длительностью 43 секунды была записана еще в конце мая, однако широко распространятся в соцсетях начала только сейчас. Заявление казахстанского блогера подпадает под действие статьи 280.1 УК РФ (Публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации) из-за чего редакция URA.RU не может ее публиковать.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...