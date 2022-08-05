Директор института РАН арестован за госизмену

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Здание Академии Наук на Ленинском проспекте 32а. Москва, академия наук, ран
Директора института РАН арестовали за госизмену Фото:

Директор Института теоретической и прикладной механики Российской академии наук Александр Шиплюк арестован за госизмену. Об этом сообщил научный руководитель института Василий Фомин.

«Его арестовали и вменяют то же, что и [ранее арестованному главному научному сотруднику института Анатолию] Маслову. Госизмена», — цитирует его слова ТАСС. Шиплюк арестован по делу о государственной измене (статья 275 УК РФ). Также Фомин уточнил, что директора института перевезли в СИЗО «Лефортово».

URA.RU также сообщало, что члены РАН должны иметь активную политическую позицию, чтобы вернуть признание академии. Так считает Александр Сергеев — президент РАН. Он поясняет, что оскорблять власти в РФ недопустимо.

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Директор Института теоретической и прикладной механики Российской академии наук Александр Шиплюк арестован за госизмену. Об этом сообщил научный руководитель института Василий Фомин. «Его арестовали и вменяют то же, что и [ранее арестованному главному научному сотруднику института Анатолию] Маслову. Госизмена», — цитирует его слова ТАСС. Шиплюк арестован по делу о государственной измене (статья 275 УК РФ). Также Фомин уточнил, что директора института перевезли в СИЗО «Лефортово». URA.RU также сообщало, что члены РАН должны иметь активную политическую позицию, чтобы вернуть признание академии. Так считает Александр Сергеев — президент РАН. Он поясняет, что оскорблять власти в РФ недопустимо.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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