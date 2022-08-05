Директор института РАН арестован за госизмену

Директора института РАН арестовали за госизмену Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Директор Института теоретической и прикладной механики Российской академии наук Александр Шиплюк арестован за госизмену. Об этом сообщил научный руководитель института Василий Фомин.

«Его арестовали и вменяют то же, что и [ранее арестованному главному научному сотруднику института Анатолию] Маслову. Госизмена», — цитирует его слова ТАСС. Шиплюк арестован по делу о государственной измене (статья 275 УК РФ). Также Фомин уточнил, что директора института перевезли в СИЗО «Лефортово».

URA.RU также сообщало, что члены РАН должны иметь активную политическую позицию, чтобы вернуть признание академии. Так считает Александр Сергеев — президент РАН. Он поясняет, что оскорблять власти в РФ недопустимо.