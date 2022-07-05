Глава РАН Сергеев запретил ученым оскорблять власть. «Не надо подставлять академию»

06 июля 2022 в 03:21 Размер текста - 17 +

Члены РАН должны иметь активную политическую позицию, чтобы вернуть признание академии, считает Александр Сергеев Фото: Владимир Андреев © URA.RU Ученые Российской академии наук (РАН) могут высказывать свое мнение о власти, но опускаться до оскорбления государства недопустимо. Об этом заявил президент РАН Александр Сергеев. Высказывания ученых в отношении власти ни в коем случае не должны содержать оскорблений, заявил РБК Александр Сергеев. «Бравировать тем, что ты член РАН, не стоит. Высказывать гражданскую позицию нормально, более того, к сожалению, сейчас очень многие не высказываются, а наоборот, отмалчиваются. Но не надо подставлять РАН — это не общественная организация, Академия — это государственная организация, государственная функция», — подчеркнул он. Глава РАН также добавил, что принимает участие в дискуссиях на счет эффективности митингов, заверяя, что ничего не получится добиться, «постучав касками на Горбатом мосту или перекрыв Ленинский проспект». «Но нужно занимать активную позицию, расширять функционал РАН, возвращать академии подобающую ей роль, чтобы все это видели и признавали», — резюмировал он. Ранее Сергеев выступил против разрыва связей с иностранными учеными. Он отметил, что политическая ситуация не должна касаться науки. Политолог Руслан Бальбек раскритиковал предложение британского премьер-министра Бориса Джонсона к российским ученым о переезде, передает RT. Он подчеркнул, что научным сотрудникам из РФ вряд ли захочется переезжать в государство, которое «льет грязь» на Россию. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Ученые Российской академии наук (РАН) могут высказывать свое мнение о власти, но опускаться до оскорбления государства недопустимо. Об этом заявил президент РАН Александр Сергеев. Высказывания ученых в отношении власти ни в коем случае не должны содержать оскорблений, заявил РБК Александр Сергеев. «Бравировать тем, что ты член РАН, не стоит. Высказывать гражданскую позицию нормально, более того, к сожалению, сейчас очень многие не высказываются, а наоборот, отмалчиваются. Но не надо подставлять РАН — это не общественная организация, Академия — это государственная организация, государственная функция», — подчеркнул он. Глава РАН также добавил, что принимает участие в дискуссиях на счет эффективности митингов, заверяя, что ничего не получится добиться, «постучав касками на Горбатом мосту или перекрыв Ленинский проспект». «Но нужно занимать активную позицию, расширять функционал РАН, возвращать академии подобающую ей роль, чтобы все это видели и признавали», — резюмировал он. Ранее Сергеев выступил против разрыва связей с иностранными учеными. Он отметил, что политическая ситуация не должна касаться науки. Политолог Руслан Бальбек раскритиковал предложение британского премьер-министра Бориса Джонсона к российским ученым о переезде, передает RT. Он подчеркнул, что научным сотрудникам из РФ вряд ли захочется переезжать в государство, которое «льет грязь» на Россию.