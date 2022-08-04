04 августа 2022

Первый заммглавы челябинского минсельхоза ушел в отставку

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Заседание законодательного собрания Челябинской области. Челябинск, завалищин александр
Александр Завалищин принял решение уйти с госслужбы Фото:

Первый заместитель министра сельского хозяйства Челябинской области Александр Завалищин ушел в отставку. Постановление подписано губернатором Алексеем Текслером и опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

«Освободить Завалищина Александра Васильевича от замещаемой должности первого заместителя министра сельского хозяйства Челябинской области, расторгнуть с ним служебный контракт и уволить с государственной службы 8 августа 2022 года по инициативе служащего. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию», — говорится в постановлении.

Завалищин начал работать в структурах областной власти в 2000 году. Сначала руководил главным управлением сельского хозяйства и продовольствия региона, после преобразования ведомства занял пост первого замминистра. В 2008 году он уволился со службы, и вернулся на пост первого замминистра в феврале 2014 года. О причинах отставки Завалищина не сообщается. 17 декабря ему должно исполниться 65 лет.

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Первый заместитель министра сельского хозяйства Челябинской области Александр Завалищин ушел в отставку. Постановление подписано губернатором Алексеем Текслером и опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации. «Освободить Завалищина Александра Васильевича от замещаемой должности первого заместителя министра сельского хозяйства Челябинской области, расторгнуть с ним служебный контракт и уволить с государственной службы 8 августа 2022 года по инициативе служащего. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию», — говорится в постановлении. Завалищин начал работать в структурах областной власти в 2000 году. Сначала руководил главным управлением сельского хозяйства и продовольствия региона, после преобразования ведомства занял пост первого замминистра. В 2008 году он уволился со службы, и вернулся на пост первого замминистра в феврале 2014 года. О причинах отставки Завалищина не сообщается. 17 декабря ему должно исполниться 65 лет.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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