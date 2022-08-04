Первый заммглавы челябинского минсельхоза ушел в отставку

05 августа 2022 в 16:46 Размер текста - 17 +

Александр Завалищин принял решение уйти с госслужбы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Первый заместитель министра сельского хозяйства Челябинской области Александр Завалищин ушел в отставку. Постановление подписано губернатором Алексеем Текслером и опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации. «Освободить Завалищина Александра Васильевича от замещаемой должности первого заместителя министра сельского хозяйства Челябинской области, расторгнуть с ним служебный контракт и уволить с государственной службы 8 августа 2022 года по инициативе служащего. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию», — говорится в постановлении. Завалищин начал работать в структурах областной власти в 2000 году. Сначала руководил главным управлением сельского хозяйства и продовольствия региона, после преобразования ведомства занял пост первого замминистра. В 2008 году он уволился со службы, и вернулся на пост первого замминистра в феврале 2014 года. О причинах отставки Завалищина не сообщается. 17 декабря ему должно исполниться 65 лет.

Первый заместитель министра сельского хозяйства Челябинской области Александр Завалищин ушел в отставку. Постановление подписано губернатором Алексеем Текслером и опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации. «Освободить Завалищина Александра Васильевича от замещаемой должности первого заместителя министра сельского хозяйства Челябинской области, расторгнуть с ним служебный контракт и уволить с государственной службы 8 августа 2022 года по инициативе служащего. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию», — говорится в постановлении. Завалищин начал работать в структурах областной власти в 2000 году. Сначала руководил главным управлением сельского хозяйства и продовольствия региона, после преобразования ведомства занял пост первого замминистра. В 2008 году он уволился со службы, и вернулся на пост первого замминистра в феврале 2014 года. О причинах отставки Завалищина не сообщается. 17 декабря ему должно исполниться 65 лет.