Жители Курганской области поделились в соцсетях большим урожаем подосиновиков Фото: Анастасия Богданова © URA.RU

Жители Курганской области поделились радостью от грибов, которые сумели собрать за четверть часа. Фото добычи разместили в паблике «ЧП Курган» соцсети «ВКонтакте».

«Съездили на 15 минут в лес, набрали 32 кг грибов», — гласит подпись под размещенными в сетях фотоснимками. На фотографиях показаны более четырех десятков подосиновиков внушительных размеров. При этом доказательств веса грибов не представлено.

Часть подписчиков сообщества удивилась, что грибники решили взвесить свою добычу, поскольку обычно количество найденных грибов измеряют ведерными объемами. Другие традиционно выпытывали, в каких лесах Курганской области был собран грибной урожай.

Жители Курганской области похвастались большими подосиновиками фото: VK ЧП Курган