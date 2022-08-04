В маршрутном такси в Челябинске водитель зажал пассажирку дверью за то, что та не доплатила 18 рублей. Другие пассажиры просили водителя остановить маршрутку и дать женщине выйти. Видео конфликта они опубликовали в социальных сетях.
«Дверь открой! Больной что-ли? Заплатим мы тебе всей маршруткой», — просит водителя одна из пассажирок.
На кадрах видно, что на просьбы пассажиров водитель очень эмоционально отвечает, что сделает это, как только она заплатит за проезд. В итоге другие пассажиры внесли оплату, водитель, матерясь, остановил транспортное средство, и выпустил женщину. Мужчины, находящиеся в салоне, пытались поговорить с водителем о случившемся. Однако сделать у них этого не получилось. При любом разговоре водитель проявлял агрессию и начинал ругаться.
URA.RU связалось с пресс-службой УМВД города. Там сказали, что уточнят по поводу произошедшего.
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