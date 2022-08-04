04 августа 2022

Маршрутчик в Челябинске зажал пассажира дверью из-за 18 рублей. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Люди в масках. Тюмень, автобусная остановка, общественный транспорт, люди в масках, пассажиры
Пассажиры маршрутки просили водителя выпустить женщину (архивное фото) Фото:

В маршрутном такси в Челябинске водитель зажал пассажирку дверью за то, что та не доплатила 18 рублей. Другие пассажиры просили водителя остановить маршрутку и дать женщине выйти. Видео конфликта они опубликовали в социальных сетях.

«Дверь открой! Больной что-ли? Заплатим мы тебе всей маршруткой», — просит водителя одна из пассажирок.

На кадрах видно, что на просьбы пассажиров водитель очень эмоционально отвечает, что сделает это, как только она заплатит за проезд. В итоге другие пассажиры внесли оплату, водитель, матерясь, остановил транспортное средство, и выпустил женщину. Мужчины, находящиеся в салоне, пытались поговорить с водителем о случившемся. Однако сделать у них этого не получилось. При любом разговоре водитель проявлял агрессию и начинал ругаться.

URA.RU связалось с пресс-службой УМВД города. Там сказали, что уточнят по поводу произошедшего.

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В маршрутном такси в Челябинске водитель зажал пассажирку дверью за то, что та не доплатила 18 рублей. Другие пассажиры просили водителя остановить маршрутку и дать женщине выйти. Видео конфликта они опубликовали в социальных сетях. «Дверь открой! Больной что-ли? Заплатим мы тебе всей маршруткой», — просит водителя одна из пассажирок. На кадрах видно, что на просьбы пассажиров водитель очень эмоционально отвечает, что сделает это, как только она заплатит за проезд. В итоге другие пассажиры внесли оплату, водитель, матерясь, остановил транспортное средство, и выпустил женщину. Мужчины, находящиеся в салоне, пытались поговорить с водителем о случившемся. Однако сделать у них этого не получилось. При любом разговоре водитель проявлял агрессию и начинал ругаться. URA.RU связалось с пресс-службой УМВД города. Там сказали, что уточнят по поводу произошедшего.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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