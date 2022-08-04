Жители Сургута жалуются мэру на плохую работу чиновников

05 августа 2022 в 18:17 Размер текста - 17 +

Жители не довольны состоянием лавочек в сквере у кинотеатра «Аврора» Фото: Анна Майорова © URA.RU Жители Сургута жалуются мэру Андрею Филатову, что чиновники не могут привести в порядок скамейки в сквере у бывшего кинотеатра «Аврора» находящегося в центре города. Обращение было опубликовано на официальной странице главы Сургута «ВКонтакте». «Андрей Сергеевич! Администрация Сургута обещала покрасить лавочки в сквере у Авроры до 29 июля. Знаете, где этот сквер? Так вот, лавочки покрасили позорно, а вот ремонтировать их [чиновники не стали]. […] такого позора, как сейчас, мы не испытывали никогда», — пожаловалась Вера Путилина главе на его странице в соцсети. В администрации Сургута сообщили URA.RU, что лавочки не стали ремонтировать, потому что скоро их вообще поменяют на новые. «В качестве временной меры была выполнена покраска скамеек, которые нуждаются в ремонте или замене. В связи с тем, что сейчас разрабатывается концепция единого оформления улично-дорожной сети, в которую войдет новая модель лавочек. Когда концепция будет разработана полностью, в городе начнут обновлять старые лавочки», — сообщили в департаменте массовых коммуникаций администрации Сургута. Ранее URA.RU сообщало, что глава Сургута передал привет строителям, на которых пожаловались жители. Подрядчики, на которых пожаловались горожане, не пришли на встречу с главой. Он передал им привет и попросил юристов проверить деятельность фирмы.

Жители Сургута жалуются мэру Андрею Филатову, что чиновники не могут привести в порядок скамейки в сквере у бывшего кинотеатра «Аврора» находящегося в центре города. Обращение было опубликовано на официальной странице главы Сургута «ВКонтакте». «Андрей Сергеевич! Администрация Сургута обещала покрасить лавочки в сквере у Авроры до 29 июля. Знаете, где этот сквер? Так вот, лавочки покрасили позорно, а вот ремонтировать их [чиновники не стали]. […] такого позора, как сейчас, мы не испытывали никогда», — пожаловалась Вера Путилина главе на его странице в соцсети. В администрации Сургута сообщили URA.RU, что лавочки не стали ремонтировать, потому что скоро их вообще поменяют на новые. «В качестве временной меры была выполнена покраска скамеек, которые нуждаются в ремонте или замене. В связи с тем, что сейчас разрабатывается концепция единого оформления улично-дорожной сети, в которую войдет новая модель лавочек. Когда концепция будет разработана полностью, в городе начнут обновлять старые лавочки», — сообщили в департаменте массовых коммуникаций администрации Сургута. Ранее URA.RU сообщало, что глава Сургута передал привет строителям, на которых пожаловались жители. Подрядчики, на которых пожаловались горожане, не пришли на встречу с главой. Он передал им привет и попросил юристов проверить деятельность фирмы.