04 августа 2022

Жители Сургута жалуются мэру на плохую работу чиновников

© Служба новостей «URA.RU»
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Екатеринбург во время пандемии коронавируса COVID-19, дедушка, хорошая погода, пожилой мужчина, дедушка на лавочке, солнечная погода, пожилой человек, сидит на скамейке, мужчина в шляпе
Жители не довольны состоянием лавочек в сквере у кинотеатра «Аврора» Фото:

Жители Сургута жалуются мэру Андрею Филатову, что чиновники не могут привести в порядок скамейки в сквере у бывшего кинотеатра «Аврора» находящегося в центре города. Обращение было опубликовано на официальной странице главы Сургута «ВКонтакте».

«Андрей Сергеевич! Администрация Сургута обещала покрасить лавочки в сквере у Авроры до 29 июля. Знаете, где этот сквер? Так вот, лавочки покрасили позорно, а вот ремонтировать их [чиновники не стали]. […] такого позора, как сейчас, мы не испытывали никогда», — пожаловалась Вера Путилина главе на его странице в соцсети.

В администрации Сургута сообщили URA.RU, что лавочки не стали ремонтировать, потому что скоро их вообще поменяют на новые. «В качестве временной меры была выполнена покраска скамеек, которые нуждаются в ремонте или замене. В связи с тем, что сейчас разрабатывается концепция единого оформления улично-дорожной сети, в которую войдет новая модель лавочек. Когда концепция будет разработана полностью, в городе начнут обновлять старые лавочки», — сообщили в департаменте массовых коммуникаций администрации Сургута.

Ранее URA.RU сообщало, что глава Сургута передал привет строителям, на которых пожаловались жители. Подрядчики, на которых пожаловались горожане, не пришли на встречу с главой. Он передал им привет и попросил юристов проверить деятельность фирмы.

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Жители Сургута жалуются мэру Андрею Филатову, что чиновники не могут привести в порядок скамейки в сквере у бывшего кинотеатра «Аврора» находящегося в центре города. Обращение было опубликовано на официальной странице главы Сургута «ВКонтакте». «Андрей Сергеевич! Администрация Сургута обещала покрасить лавочки в сквере у Авроры до 29 июля. Знаете, где этот сквер? Так вот, лавочки покрасили позорно, а вот ремонтировать их [чиновники не стали]. […] такого позора, как сейчас, мы не испытывали никогда», — пожаловалась Вера Путилина главе на его странице в соцсети. В администрации Сургута сообщили URA.RU, что лавочки не стали ремонтировать, потому что скоро их вообще поменяют на новые. «В качестве временной меры была выполнена покраска скамеек, которые нуждаются в ремонте или замене. В связи с тем, что сейчас разрабатывается концепция единого оформления улично-дорожной сети, в которую войдет новая модель лавочек. Когда концепция будет разработана полностью, в городе начнут обновлять старые лавочки», — сообщили в департаменте массовых коммуникаций администрации Сургута. Ранее URA.RU сообщало, что глава Сургута передал привет строителям, на которых пожаловались жители. Подрядчики, на которых пожаловались горожане, не пришли на встречу с главой. Он передал им привет и попросил юристов проверить деятельность фирмы.
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