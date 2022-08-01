Легенда ММА проведет бой в Екатеринбурге

Александр Шлеменко выступит в Екатеринбурге 26 августа Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Российский боец смешанного стиля Александр Шлеменко, известный по выступлениям в Bellator MMA, проведет в Екатеринбурге поединок с сербом Александром Иличем. Как сообщили URA.RU в пресс-службе RCC, бой запланирован на 26 августа.

«Поединок состоится 26 августа на пятитысячной арене КРК „Уралец“ и станет главным событием турнира RCC 12. Илич без лишних пауз принял бой против Шлеменко. В рейтинге Восточной Европы Илич находится на 22-й позиции в рейтинге лучших средневесов и, как и будущий соперник, предпочитает биться на руках, лишь изредка залезая в борьбу», — рассказали организаторы турнира.

Шлеменко выступает в лиге RCC (основана РМК) с 2018 года, на его счету три победы. Планировалось, что 26 августа в Екатеринбурге он встретится с бойцом Магомедом Исмаиловым, однако поединок был перенесен из-за травмы последнего. Теперь ожидается, что их бой состоится в декабре.