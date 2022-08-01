Легенда ММА проведет бой в Екатеринбурге

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Пятый турнир по смешанным единоборствам RCC. Екатеринбург, шлеменко александр
Александр Шлеменко выступит в Екатеринбурге 26 августа Фото:

Российский боец смешанного стиля Александр Шлеменко, известный по выступлениям в Bellator MMA, проведет в Екатеринбурге поединок с сербом Александром Иличем. Как сообщили URA.RU в пресс-службе RCC, бой запланирован на 26 августа.

«Поединок состоится 26 августа на пятитысячной арене КРК „Уралец“ и станет главным событием турнира RCC 12. Илич без лишних пауз принял бой против Шлеменко. В рейтинге Восточной Европы Илич находится на 22-й позиции в рейтинге лучших средневесов и, как и будущий соперник, предпочитает биться на руках, лишь изредка залезая в борьбу», — рассказали организаторы турнира.

Шлеменко выступает в лиге RCC (основана РМК) с 2018 года, на его счету три победы. Планировалось, что 26 августа в Екатеринбурге он встретится с бойцом Магомедом Исмаиловым, однако поединок был перенесен из-за травмы последнего. Теперь ожидается, что их бой состоится в декабре.

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Российский боец смешанного стиля Александр Шлеменко, известный по выступлениям в Bellator MMA, проведет в Екатеринбурге поединок с сербом Александром Иличем. Как сообщили URA.RU в пресс-службе RCC, бой запланирован на 26 августа. «Поединок состоится 26 августа на пятитысячной арене КРК „Уралец“ и станет главным событием турнира RCC 12. Илич без лишних пауз принял бой против Шлеменко. В рейтинге Восточной Европы Илич находится на 22-й позиции в рейтинге лучших средневесов и, как и будущий соперник, предпочитает биться на руках, лишь изредка залезая в борьбу», — рассказали организаторы турнира. Шлеменко выступает в лиге RCC (основана РМК) с 2018 года, на его счету три победы. Планировалось, что 26 августа в Екатеринбурге он встретится с бойцом Магомедом Исмаиловым, однако поединок был перенесен из-за травмы последнего. Теперь ожидается, что их бой состоится в декабре.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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