Свердловчанку, страдающую от боли, спасет операция за сотни тысяч

Свердловчанка Наталья Гауф уже больше месяца мучается от зубной боли. Ей требуется хирургическое вмешательство. Стоимость операции — 200 тысяч рублей. У горожанки поливалентная аллергия на лекарства, что дает анафилактический шок. Именно поэтому лечение возможно только под общим наркозом. В госклиниках общий наркоз не ставят, а сделать платно семья не может — нет денег. В семье двое детей, один из которых имеет диагноз аутизм. Об этом URA.RU рассказал супруг Натальи Виктор.
«Супруга уже больше месяца не ест и не спит нормально. Температура, оттек челюсти. Дикая зубная боль. Требуется хирургическое вмешательство. В обычную стоматологическую клинику мы пойти не можем, так как у Натальи поливалентная аллергия на лекарства. Местная анестезия может вызвать у нее анафилактический шок, который способен привести к летальному исходу. В связи с этим лечение возможно только под общим наркозом, который не делают в госучреждениях. Единственный вариант — платно. В трех клиниках Екатеринбурга нам насчитали порядка 200 000 рублей за лечение, но таких денег у нас нет», — посетовал Виктор.
Глава семейства надеялся на помощь благотворительных фондов, но пока никто не откликнулся. «Смотреть на супругу очень больно. Она тает на глазах. В семье двое детей. У старшего ребенка аутизм. Очень много времени и денег уходит на реабилитацию сына. Сумма за лечение для нас неподъемная. За помощью мы обратились в благотворительные фонды, но никто не дал положительного ответа. Единственная надежда — это помощь от граждан нашей страны», — говорит мужчина.
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Ранее агентство писало, что жительница Екатеринбурга Полина Каткова просила губернатора ускорить получение препарата «Спинраза». Об этом она написала в комментарии под постом Евгения Куйвашева в Instagram (деятельность запрещена в РФ). Мама мальчика хотела уточнить даты поставки препарата и получения «Спинразы», но ответа не получила. Тогда семья Катковых приняла решение открыть благотворительный сбор на самое дорогое лекарство в мире — Zolgensma стоимостью 150 миллионов рублей.
Благотворительный сбор для Кости Каткова из Екатеринбурга, которому в августе поставили смертельный диагноз СМА, закрыли 2 декабря. 3а все время сбора для Кости Каткова на препарат Zolgensma на URA.RU было выпущено 15 публикаций.
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