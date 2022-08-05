Свердловчанку, страдающую от боли, спасет операция за сотни тысяч

05 августа 2022 в 21:19 Размер текста - 17 +

Свердловчанке Наталье Гауф требуется лечение Фото: Наталья Гауф Свердловчанка Наталья Гауф уже больше месяца мучается от зубной боли. Ей требуется хирургическое вмешательство. Стоимость операции — 200 тысяч рублей. У горожанки поливалентная аллергия на лекарства, что дает анафилактический шок. Именно поэтому лечение возможно только под общим наркозом. В госклиниках общий наркоз не ставят, а сделать платно семья не может — нет денег. В семье двое детей, один из которых имеет диагноз аутизм. Об этом URA.RU рассказал супруг Натальи Виктор. «Супруга уже больше месяца не ест и не спит нормально. Температура, оттек челюсти. Дикая зубная боль. Требуется хирургическое вмешательство. В обычную стоматологическую клинику мы пойти не можем, так как у Натальи поливалентная аллергия на лекарства. Местная анестезия может вызвать у нее анафилактический шок, который способен привести к летальному исходу. В связи с этим лечение возможно только под общим наркозом, который не делают в госучреждениях. Единственный вариант — платно. В трех клиниках Екатеринбурга нам насчитали порядка 200 000 рублей за лечение, но таких денег у нас нет», — посетовал Виктор. Глава семейства надеялся на помощь благотворительных фондов, но пока никто не откликнулся. «Смотреть на супругу очень больно. Она тает на глазах. В семье двое детей. У старшего ребенка аутизм. Очень много времени и денег уходит на реабилитацию сына. Сумма за лечение для нас неподъемная. За помощью мы обратились в благотворительные фонды, но никто не дал положительного ответа. Единственная надежда — это помощь от граждан нашей страны», — говорит мужчина. Если вы хотите внести вклад в общий сбор, обратитесь в редакцию URA.RU по телефону: +7 (343) 382-000-6. URA.RU благодарит всех неравнодушных людей за участие и помощь в распространении информации. Вместе мы сможем больше. Ранее агентство писало, что жительница Екатеринбурга Полина Каткова просила губернатора ускорить получение препарата «Спинраза». Об этом она написала в комментарии под постом Евгения Куйвашева в Instagram (деятельность запрещена в РФ). Мама мальчика хотела уточнить даты поставки препарата и получения «Спинразы», но ответа не получила. Тогда семья Катковых приняла решение открыть благотворительный сбор на самое дорогое лекарство в мире — Zolgensma стоимостью 150 миллионов рублей. Благотворительный сбор для Кости Каткова из Екатеринбурга, которому в августе поставили смертельный диагноз СМА, закрыли 2 декабря. 3а все время сбора для Кости Каткова на препарат Zolgensma на URA.RU было выпущено 15 публикаций. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Свердловчанка Наталья Гауф уже больше месяца мучается от зубной боли. Ей требуется хирургическое вмешательство. Стоимость операции — 200 тысяч рублей. У горожанки поливалентная аллергия на лекарства, что дает анафилактический шок. Именно поэтому лечение возможно только под общим наркозом. В госклиниках общий наркоз не ставят, а сделать платно семья не может — нет денег. В семье двое детей, один из которых имеет диагноз аутизм. Об этом URA.RU рассказал супруг Натальи Виктор. «Супруга уже больше месяца не ест и не спит нормально. Температура, оттек челюсти. Дикая зубная боль. Требуется хирургическое вмешательство. В обычную стоматологическую клинику мы пойти не можем, так как у Натальи поливалентная аллергия на лекарства. Местная анестезия может вызвать у нее анафилактический шок, который способен привести к летальному исходу. В связи с этим лечение возможно только под общим наркозом, который не делают в госучреждениях. Единственный вариант — платно. В трех клиниках Екатеринбурга нам насчитали порядка 200 000 рублей за лечение, но таких денег у нас нет», — посетовал Виктор. Глава семейства надеялся на помощь благотворительных фондов, но пока никто не откликнулся. «Смотреть на супругу очень больно. Она тает на глазах. В семье двое детей. У старшего ребенка аутизм. Очень много времени и денег уходит на реабилитацию сына. Сумма за лечение для нас неподъемная. За помощью мы обратились в благотворительные фонды, но никто не дал положительного ответа. Единственная надежда — это помощь от граждан нашей страны», — говорит мужчина. Если вы хотите внести вклад в общий сбор, обратитесь в редакцию URA.RU по телефону: +7 (343) 382-000-6. URA.RU благодарит всех неравнодушных людей за участие и помощь в распространении информации. Вместе мы сможем больше. Ранее агентство писало, что жительница Екатеринбурга Полина Каткова просила губернатора ускорить получение препарата «Спинраза». Об этом она написала в комментарии под постом Евгения Куйвашева в Instagram (деятельность запрещена в РФ). Мама мальчика хотела уточнить даты поставки препарата и получения «Спинразы», но ответа не получила. Тогда семья Катковых приняла решение открыть благотворительный сбор на самое дорогое лекарство в мире — Zolgensma стоимостью 150 миллионов рублей. Благотворительный сбор для Кости Каткова из Екатеринбурга, которому в августе поставили смертельный диагноз СМА, закрыли 2 декабря. 3а все время сбора для Кости Каткова на препарат Zolgensma на URA.RU было выпущено 15 публикаций.