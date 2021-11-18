Журналист Василий Уткин поддержал Костю со СМА из Екатеринбурга

Маленькому Косте поставили диагноз в августе 2021 года Фото из архива семьи Катковых

Спортивный комментатор и журналист Василий Уткин призвал футболиста «Спартака» Романа Зобнина помочь тяжелобольным детям, в том числе и Косте со СМА из Екатеринбурга (Свердловская область). Информация об этом появилась в telegram-канале экс-главы Екатеринбурга Евгения Ройзмана.

«Зобнин предложил клубу снизить ему зарплату. Что сказать? Так поступают интроверты. Но это неправильно. Роман, если ты считаешь, что денег избыточно, необязательно сокращать расходы нефтяной компании. Можно самому заняться благотворительностью. Роман, мы собираем деньги на двух пацанов со СМА (спинальная мышечная атрофия — прим.ред.)», — написал журналист.

По словам самого Уткина, он уже перевел деньги на самый дорогой препарат Zolgensma. «Они погибнут без нас. Я, кстати, перевел. Переведи, Роман. Ты ж добрый парень. У тебя лишние деньги — так есть же сердце, чтоб ими распорядиться. Фонд Ройзмана. Там два мальчика со СМА, которые не вписываются в критерии тех, кому помогает государство. А мы поможем. Помоги, покажи пример», — отметил Уткин.

Ранее URA.RU писало, что у Кости Каткова СМА. И в последние месяцы болезнь заметно прогрессирует: мальчик уже не может самостоятельно стоять возле опоры, с трудом ходит, держась за руку, а на прошлой неделе впервые проявились проблемы с дыханием. Остановить болезнь Кости можно единственным уколом Zolgensma. Его стоимость составляет 121 000 000 рублей.

Если вы хотите внести вклад в общий сбор, перечислить любую посильную сумму можно по следующим реквизитам:

карта Сбербанка 4276 1606 1797 6767

карта Сбербанка (Мир) 2202 2004 3416 5526

карта ВТБ 4893 4704 2882 2271

карта УБРиР 5102 2945 2707 9201

Получатель: Полина Андреевна Каткова, мама Кости

Все карты привязаны к телефону: +7 912 043 92 61

URA.RU благодарит всех неравнодушных людей за участие и помощь в распространении информации о Косте. Вместе мы сможем больше.