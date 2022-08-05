Бастрыкин взял на контроль дело о гибели свердловчанки в больнице

Александр Бастрыкин ждет доклада от начальника свердловского управления СК Фото: Официальный сайт Президента РФ

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин взял на контроль разбирательство вокруг смерти в Свердловской области 73-летней пенсионерки Натальи Сергеевой, якобы не дождавшейся врачей. Об этом сообщили в пресс-службе СКР.

«В СМИ была опубликована информация о неоказании медицинских услуг 73-летней женщине в Свердловской области. По данному факту следственными органами Следственного комитета России по Свердловской области организована процессуальная проверка. Председатель Следственного комитета России поручил руководителю СУ СК России по Свердловской области Богинскому М. В. возбудить уголовное дело по данному факту и представить доклад об обстоятельствах нарушения прав пожилой женщины», — говорится в заявлении.

О смерти Сергеевой накануне рассказал telegram-канал Mash. По словам дочери, женщина, жившая в Верхней Туре, заболела воспалением легких. Скорая приехала якобы только через семь часов после вызова. Фельдшеры доставили пенсионерку в Красноуральск, но там ей помогать якобы не стали из-за отсутствия специалистов.

Затем Сергеева попала в Нижний Тагил. Врач появился спустя пять часов. Женщина осталась ночевать в приемном покое, там и скончалась. Событие произошло еще в марте.

В начале августа семья умершей пожаловалась в региональный минздрав. «На время пребывания 7 марта в приемном покое пациентка находилась под наблюдением врачей. Ввиду наличия сопутствующих жалоб, пациентке был произведен осмотр терапевтом и хирургом, произведены все исследования, в том числе КТ. После чего произведена госпитализация в отделение. 8 марта состояние пациентки резко ухудшилось и она была переведена в реанимационное отделение, где, к сожалению, скончалась», — цитирует пресс-службу минздрава «Ъ-Урал».