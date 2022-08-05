В шоу Соловьева Ельцин Центр назвали антироссийской колонией. Видео

05 августа 2022 в 20:34 Размер текста - 17 +

Ельцин Центр находится под жесточайшим прессингом с начала года Фото: Анна Майорова © URA.RU Профессор МГУ им. Ломоносова Сергей Черняховский в эфире шоу «УралLIVE» (входит в медиа-сетку телеведущего Владимира Соловьева) назвал Ельцин Центр антироссийской колонией. Работа ЕЦ в его нынешнем виде представляет угрозу для государства, добавил ученый. «Колония — это ведь не только зависимое государство. Это еще и некое расселение. В этом отношении Ельцин Центр — антироссийская колония. <…> Безусловно, существование Ельцин Центра в этом виде — прямое антигосударственное начало. По факту такой центр существовать мог бы — как центр изучения деятельности [первого президента РФ Бориса] Ельцина, Александра II, Сталина, но подобные центры должны быть не пропагандистскими площадками, а центрами объективного изучения», — сказал Черняховский. Статья по теме Кто сделал Ельцин Центр самой ненавистной площадкой в России «Безусловно, [Ельцин Центр] это определенная площадка и плацдарм борьбы против национального суверенитета страны», — добавил он. Это далеко не первое подобное высказывание за последнее время. С марта 2022-го ЕЦ находится под жесточайшей критикой российской общественности. Среди хейтеров музея — политики, люди искусств, звезды шоу-бизнеса, религиозные деятели. Ранее URA.RU приводило детальную хронику скандала.

Профессор МГУ им. Ломоносова Сергей Черняховский в эфире шоу «УралLIVE» (входит в медиа-сетку телеведущего Владимира Соловьева) назвал Ельцин Центр антироссийской колонией. Работа ЕЦ в его нынешнем виде представляет угрозу для государства, добавил ученый. «Колония — это ведь не только зависимое государство. Это еще и некое расселение. В этом отношении Ельцин Центр — антироссийская колония. <…> Безусловно, существование Ельцин Центра в этом виде — прямое антигосударственное начало. По факту такой центр существовать мог бы — как центр изучения деятельности [первого президента РФ Бориса] Ельцина, Александра II, Сталина, но подобные центры должны быть не пропагандистскими площадками, а центрами объективного изучения», — сказал Черняховский. «Безусловно, [Ельцин Центр] это определенная площадка и плацдарм борьбы против национального суверенитета страны», — добавил он. Это далеко не первое подобное высказывание за последнее время. С марта 2022-го ЕЦ находится под жесточайшей критикой российской общественности. Среди хейтеров музея — политики, люди искусств, звезды шоу-бизнеса, религиозные деятели. Ранее URA.RU приводило детальную хронику скандала.