В шоу Соловьева Ельцин Центр назвали антироссийской колонией. Видео

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Жизнь города во время нерабочей недели, объявленной президентом РФ для снижения темпов распространения коронавируса COVID-19. Екатеринбург, ельцин центр, стилобат
Ельцин Центр находится под жесточайшим прессингом с начала года Фото:

Профессор МГУ им. Ломоносова Сергей Черняховский в эфире шоу «УралLIVE» (входит в медиа-сетку телеведущего Владимира Соловьева) назвал Ельцин Центр антироссийской колонией. Работа ЕЦ в его нынешнем виде представляет угрозу для государства, добавил ученый.

«Колония — это ведь не только зависимое государство. Это еще и некое расселение. В этом отношении Ельцин Центр — антироссийская колония. <…> Безусловно, существование Ельцин Центра в этом виде — прямое антигосударственное начало. По факту такой центр существовать мог бы — как центр изучения деятельности [первого президента РФ Бориса] Ельцина, Александра II, Сталина, но подобные центры должны быть не пропагандистскими площадками, а центрами объективного изучения», — сказал Черняховский.

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«Безусловно, [Ельцин Центр] это определенная площадка и плацдарм борьбы против национального суверенитета страны», — добавил он.

Это далеко не первое подобное высказывание за последнее время. С марта 2022-го ЕЦ находится под жесточайшей критикой российской общественности. Среди хейтеров музея — политики, люди искусств, звезды шоу-бизнеса, религиозные деятели. Ранее URA.RU приводило детальную хронику скандала.

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Профессор МГУ им. Ломоносова Сергей Черняховский в эфире шоу «УралLIVE» (входит в медиа-сетку телеведущего Владимира Соловьева) назвал Ельцин Центр антироссийской колонией. Работа ЕЦ в его нынешнем виде представляет угрозу для государства, добавил ученый. «Колония — это ведь не только зависимое государство. Это еще и некое расселение. В этом отношении Ельцин Центр — антироссийская колония. <…> Безусловно, существование Ельцин Центра в этом виде — прямое антигосударственное начало. По факту такой центр существовать мог бы — как центр изучения деятельности [первого президента РФ Бориса] Ельцина, Александра II, Сталина, но подобные центры должны быть не пропагандистскими площадками, а центрами объективного изучения», — сказал Черняховский. «Безусловно, [Ельцин Центр] это определенная площадка и плацдарм борьбы против национального суверенитета страны», — добавил он. Это далеко не первое подобное высказывание за последнее время. С марта 2022-го ЕЦ находится под жесточайшей критикой российской общественности. Среди хейтеров музея — политики, люди искусств, звезды шоу-бизнеса, религиозные деятели. Ранее URA.RU приводило детальную хронику скандала.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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