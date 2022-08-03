Кто сделал Ельцин Центр самой ненавистной площадкой в России

Нападки Соловьева и КПРФ, тайные гости из НАТО, «ария гадюшнику». Полная хроника хейта

03 августа 2022 в 21:52 Размер текста - 17 +

Екатеринбургский Ельцин Центр на протяжении последних шести месяцев находится под жесточайшей критикой российской общественности. Среди хейтеров музея — политики, люди искусств, звезды шоу-бизнеса, религиозные деятели. И с каждым днем их число продолжает расти. Кто и почему ненавидит Ельцин Центр — в материале URA.RU История завязалась 26 февраля, когда Ельцин Центр выступил с призывом, что РФ должна остановить спецоперацию на Украине. На заявление отреагировал депутат свердловского заксобрания от «Единой России» Вячеслав Вегнер. Он написал письмо министру обороны Сергею Шойгу с предложением закрыть музей и на его базе создать Дворец ветеранов. В ЕЦ депутату заочно ответили, что это невозможно: федеральные законы запрещают органам власти вмешиваться в работу президентских центров. Других публичных критиков, кроме Вегнера, не нашлось, и дискуссия затихла почти на полтора месяца. Реанимировал ее телеведущий Владимир Соловьев, в конце апреля родивший мем «Екатеринбург — центр мерзотной либероты». В одном из самых знаменитых своих эфиров журналист, негодуя по поводу уральской столицы, заодно раскритиковал и ЕЦ за непатриотизм. Настроение Соловьева тут же подхватили коммунисты. В середине мая свердловское отделение КПРФ призвало продать Ельцин Центр, поскольку он, по мнению партии, является источником той самой «мерзотной либероты» и портит имидж Екатеринбурга. Но главный сюрприз от Соловьева ждал ЕЦ в конце мая. На глаза телеведущему попался ролик с учащимися лицея №12 в Екатеринбурге. Выступление школьников в розовых футболках и коротких шортах телеведущий сразу окрестил «развратным ЛГБТ-танцем», а в негативном влиянии на детей обвинил Ельцин Центр. В самом центре заявление Соловьева назвали «очередным выпадом» и свою причастность отвергли. Однако общественность было уже не остановить — к тому моменту скандал гремел на всю страну. Движение «Левый фронт» призвало закрыть Ельцин Центр, Всемирный русский народный собор предложил сделать из него музей предателей родины, рок-певица Юлия Чичерина увидела связь ЕЦ и НАТО (например, именно здесь в июне посол Германии устраивал тайный ужин для трех коллег). Бард Александр Новиков назвал центр «политическим гадюшником», а оперный певец Сергей Москальков посвятил «гадюшнику» целую арию. В начале июня к критикам подключился режиссер Никита Михалков, потребовавший признать Ельцин Центр иноагентом, а актриса Мария Шукшина добавила, что этого «требует народ». К волне всеобщего порицания вновь присоединились коммунисты. Секретарь свердловского обкома КПРФ Александр Ивачев заявил, что Ельцин Центр занимается «антироссийской деятельностью» и поднял вопрос о закрытии музея. Сразу после этого в полемику вмешался губернатор Евгений Куйвашев, защитив ЕЦ фразой, ставшей позднее популярной: «Что ж вы до Бориса Николаевича докопались?» Заступились за центр и в Кремле, предложив говорить о конкретных негативных явлениях, а не об организации в целом. Герои программы Соловьева доводы не оценили. Политолог Армен Гаспарян и телеведущий Роман Голованов в одном из эфиров предложили россиянам скинуться на бульдозер, чтобы снести ЕЦ. А сам Соловьев предупредил, что еще не раз выскажется о центре, и впервые наехал на самого Ельцина, назвав его «Борькой Кровавым». После этого ненависть к центру поднялась с новой силой. Запустил очередной виток лидер КПРФ Геннадий Зюганов, призвавший не допустить «расползание ядовитых щупалец» Ельцин Центра. Уже через несколько дней столичные коммунисты вышли на акцию протеста к строящемуся зданию филиала ЕЦ в Москве. А подогрела и без того кипящий интерес екатеринбурженка Яна Кэт, в полуголом виде станцевавшая тверк на фоне Ельцин Центра. История вышла на федеральный уровень, ее обсуждали телеведущая Ксения Собчак и дизайнер Артемий Лебедев. Параллельно ЕЦ все чаще шокировал публику своей программой. В конце июля центр открыл выставку выпотрошенных чучел и сшитых человеческих органов, а затем анонсировал скандальную пьесу «Кот икает и пукает одновременно». За эту постановку Ельцин Центр критиковали в Швейцарии. А представители музея не отрицали, что намеренно выбирают спектакли, которые дают повод для дискуссии. Последний публичный спор о ЕЦ состоялся на молодежном форуме «Территория смыслов» — на сессии с участием депутатов Госдумы. Екатеринбургский коммунист Денис Курочкин спросил спикеров об актуальности существования Ельцин Центра. Автором самой резонансной реплики стал глава КПРФ Зюганов: «Все знают, что ельцинский центр специально соорудили нам американцы. На него тратят примерно 12 млрд каждый год. Это является национальным позором, когда организован центр человека, где экспозицию готовили 100 процентов американцы». Лидер коммунистов предложил «спокойно прихлопнуть» Ельцин Центр и создать на его базе «исторический, научно-технический, молодежный» или любой другой музей. А депутат Госдумы от «Справедливой России» Андрей Кузнецов заявил, что организаторы экспозиций ЕЦ совершают «большую историческую ошибку», демонизируя историю страны до прихода Ельцина к власти. Громкое выступление Зюганова требовало от ЕЦ равновесного ответа. Поэтому к конфликту впервые подключилась вдова экс-президента Наина Ельцина — и обрушилась на коммуниста с публичной критикой. Зюганова она причислила к «политическим неудачникам 1990-х», а его слова называла «нелепыми фантазиями» и «бредом». «Вы всегда были для него [Ельцина] идейным врагом. Именно так он воспринимал вас до конца жизни. Вы рассказываете какую-то несусветную чушь про Ельцин Центр. Вранье в каждом слове! И в этом легко убедиться, посмотрев и прочитав множество интервью прекрасного российского режиссера Павла Лунгина, одного из создателей Ельцин Центра, зайдя в сам музей и посмотрев экспозицию, посвященную Великой Отечественной войне, взглянув на строчку бюджета, который выделяет государство Ельцин Центру, например, за этот, или прошедшие годы», — ответила Ельцина. Слова бывшей первой леди сразу попали под прицел критиков ЕЦ. Подчиненные Соловьева тут же оценили выступление как «не выдерживающее критики». А коммунисты напомнили Ельциной, что ее муж и сам был членом КПСС и выражал полную поддержку партии. Самый резкий ответ выдала депутат Госдумы от КПРФ Анастасия Удальцова, предложившая провести «деельцинизацию» России — убрать имя первого президента из всех названий. Судя по всему, коалиция критиков ЕЦ в Госдуме лишь продолжает расти. 3 августа депутат от ЛДПР Ярослав Нилов неожиданно присоединился к противникам центра и предложил отдать ветеранам и инвалидам деньги, заложенные в бюджете на содержание музея. Впрочем, несмотря на кажущуюся угрозу, Ельцин Центр пока извлекает из нее пользу: по подсчетам портала «Яндекс Путешествия», ЕЦ оказался самой популярной достопримечательностью Свердловской области.