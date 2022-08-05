В Челябинске отложили продажу резиденции главы КНР

Недострой на Васенко стоит уже 18 лет Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Мэрия Челябинска перенесла с 9 августа на 13 сентября реализацию недостроя на улице Васенко, где в рамках саммитов ШОС и БРИКС планировали разместить резиденцию председателя Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпина. В распоряжении о проведении аукциона внесены изменения.

«Дата и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе: 12.09.2022, 08:00 часов по московскому времени (МСК). Дата и время проведения аукциона: 13.09.2022 в 08:00(МСК)», — говорится в документе.

Ранее стало известно, что шестиэтажный недострой был выставлен на продажу по начальной цене порядка 19 миллионов рублей. Объект был изъят у собственника в связи с истечением срока аренды земельного участка. Прежний владелец здания, известный челябинский бизнесмен Артур Никитин, в разговоре с URA.RU оценил объект в 320 млн рублей.

Торговый комплекс по улице Васенко, 94, предприниматель начал строить при мэре Вячеславе Тарасове в 2004 году. После смены власти в городе стройка замерла. Идея перепрофилировать здание под резиденцию главы Китая и сопровождающей его делегации на саммитах ШОС и БРИКС 2020 года появилась при губернаторе Борисе Дубровском. После отмены саммитов в Челябинске из-за пандемии COVID-19 строители снова ушли с объекта.