В Белом доме определились с позицией по отношениям с Китаем

05 августа 2022 в 23:43 Размер текста - 17 +

США не видят причин для кризиса с КНР, заявили в Белом доме Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Обострение конфликта между Китаем и Тайванем США не ищут кризиса с Китаем и не видят для него причин, ответственность за напряженную обстановку несет Пекин. Об этом сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби в ходе брифинга в Белом доме, транслируемом на YouTube. «Мы не хотим кризиса. Мы не ищем кризиса. И, честно говоря, нет причин, чтобы из этого разразился кризис», — сказал Кирби в ходе брифинга для журналистов. По его словам, ответственность за рост напряженности несет Китай. Вместе с тем, по его мнению, Пекин может быстро снизить накал, остановив «провокационные» военные учения. Визит высокопоставленной американской чиновницы Нэнси Пелоси на Тайвань резко обострил отношения США и Китая. Власти КНР заявили, что США нарушили «территориальную целостность» страны, так как Китай считает Тайвань своей исторической территорией. После визита Пелоси Китай начал военные учения вокруг Тайваня. В МИД КНР заявили, что страна примет «все необходимые контрмеры», сообщалось ранее.

США не ищут кризиса с Китаем и не видят для него причин, ответственность за напряженную обстановку несет Пекин. Об этом сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби в ходе брифинга в Белом доме, транслируемом на YouTube. «Мы не хотим кризиса. Мы не ищем кризиса. И, честно говоря, нет причин, чтобы из этого разразился кризис», — сказал Кирби в ходе брифинга для журналистов. По его словам, ответственность за рост напряженности несет Китай. Вместе с тем, по его мнению, Пекин может быстро снизить накал, остановив «провокационные» военные учения. Визит высокопоставленной американской чиновницы Нэнси Пелоси на Тайвань резко обострил отношения США и Китая. Власти КНР заявили, что США нарушили «территориальную целостность» страны, так как Китай считает Тайвань своей исторической территорией. После визита Пелоси Китай начал военные учения вокруг Тайваня. В МИД КНР заявили, что страна примет «все необходимые контрмеры», сообщалось ранее.