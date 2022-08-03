03 августа 2022

Китай окружил Тайвань своей армией

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Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. Екатеринбург, крейсер, ВМФ, авианосец, кречет
Китай начал военные учения вокруг Тайваня Фото:
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Обострение конфликта между Китаем и Тайванем

Китай начал масштабные военные учения в шести акваториях вокруг Тайваня, который КНР считает своей исторической территорией. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая.

«Народно-осободительная армия Китая приступила к масштабным военным учениям с боевыми стрельбами в шести акваториях вокруг Тайваня. Они продлятся до 7 августа», — сообщило китайское телевидение.

Ранее Китай выразил решительный протест против визита спикера палаты представителей США Ненси Пелоси в Тайвань. На фоне начала учений Китай призвал авиакомпании избегать полетов около Тайваня, сообщает телеканал 360. В МИД Китая заявили, что могут применить военные меры для воссоединения с Тайванем, передает «Национальная служба новостей».

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Китай начал масштабные военные учения в шести акваториях вокруг Тайваня, который КНР считает своей исторической территорией. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая. «Народно-осободительная армия Китая приступила к масштабным военным учениям с боевыми стрельбами в шести акваториях вокруг Тайваня. Они продлятся до 7 августа», — сообщило китайское телевидение. Ранее Китай выразил решительный протест против визита спикера палаты представителей США Ненси Пелоси в Тайвань. На фоне начала учений Китай призвал авиакомпании избегать полетов около Тайваня, сообщает телеканал 360. В МИД Китая заявили, что могут применить военные меры для воссоединения с Тайванем, передает «Национальная служба новостей».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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