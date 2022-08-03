Пелоси встретилась с главой Тайваня и сразу получила награду

Нэнси Пелоси прибыла на Тайвань с официальным визитом Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси получила награду перед началом встречи с главой администрации Тайваня Цай Инвэнь. Об этом сообщает телеканал TTV.

«Нэнси Пелоси вчера вечером прибыла на Тайвань. Цай Инвэнь приветствовал ее визит и похвалил ее как „друга Тайваня“», — передает телеканал TTV. Издание сообщает, что Пелоси наградили правительственной медалью.

Политик прибыла на остров 2 августа, чтобы показать свою поддержку, передает «Дни.ру». В Китае решили провести военные учения у Тайваня из-за прилета Пелоси. Пекин также направил авианосцы в ответ на визит, пишет «Утро.ру». В МИД Китая негативно отреагировали из-за того, что Пекин не признает независимость Тайваня. В Китае не исключили возможность начала войны с Тайванем для воссоединения. В МИД Китая также пригрозили силам, которые поддерживают независимость острова.