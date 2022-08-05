МО РФ: ВСУ попытались спровоцировать радиационную аварию в Европе

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Виды Запорожской АЭС. Энергодар, запорожская аэс
Авария на Запорожской АЭС после обстрела не произошла по счастливой случайности, заявили в Минобороны Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украинские боевики обстреляли крупнейшую в Европе атомную электростанцию (АЭС) в Запорожье, что лишь по счастливой случайности не привело к крупному пожару и радиационной аварии. Об этом говорится в срочном заявлении Министерства обороны РФ.

«5 августа 2022 года с 16:20 до 17:24 украинские вооруженные формирования осуществили три артиллерийских удара по территории Запорожской атомной электростанции и города Энергодар. <…> По счастливой случайности украинские снаряды не попали в находившиеся рядом масло-мазутное хозяйство и кислородную станцию, чем удалось избежать более крупного пожара и возможной радиационной аварии на самой большой в Европе атомной электростанции», — сообщают в Минобороны РФ.

В российском оборонном ведомстве уточнили, что всего по Запорожской АЭС и Энергодару было выпущено 20 снарядов 152-мм. В министерстве также подчеркнули, что украинские вооруженные формирования совершили эту провокацию с особым цинизмом, ведь в этом время в Нью-Йорке проходила международная конференция по действию Договора о нераспространении ядерного оружия.

Ранее сообщалось, что за 5 августа украинские националисты дважды обстреляли Запорожскую АЭС. Предыдущая подобная провокация произошла в июле. В Минобороны РФ заявляли, что тогда там чудом не началась техногенная катастрофа. Обстрел Запорожья связан с тем, что Россия взяла под контроль большую часть области в ходе спецоперации на Украине. Целью является демилитаризация Украины и помощь Донбассу, отмечал президент.

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Украинские боевики обстреляли крупнейшую в Европе атомную электростанцию (АЭС) в Запорожье, что лишь по счастливой случайности не привело к крупному пожару и радиационной аварии. Об этом говорится в срочном заявлении Министерства обороны РФ. «5 августа 2022 года с 16:20 до 17:24 украинские вооруженные формирования осуществили три артиллерийских удара по территории Запорожской атомной электростанции и города Энергодар. <…> По счастливой случайности украинские снаряды не попали в находившиеся рядом масло-мазутное хозяйство и кислородную станцию, чем удалось избежать более крупного пожара и возможной радиационной аварии на самой большой в Европе атомной электростанции», — сообщают в Минобороны РФ. В российском оборонном ведомстве уточнили, что всего по Запорожской АЭС и Энергодару было выпущено 20 снарядов 152-мм. В министерстве также подчеркнули, что украинские вооруженные формирования совершили эту провокацию с особым цинизмом, ведь в этом время в Нью-Йорке проходила международная конференция по действию Договора о нераспространении ядерного оружия. Ранее сообщалось, что за 5 августа украинские националисты дважды обстреляли Запорожскую АЭС. Предыдущая подобная провокация произошла в июле. В Минобороны РФ заявляли, что тогда там чудом не началась техногенная катастрофа. Обстрел Запорожья связан с тем, что Россия взяла под контроль большую часть области в ходе спецоперации на Украине. Целью является демилитаризация Украины и помощь Донбассу, отмечал президент.
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