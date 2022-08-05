Челябинские арендодатели стали лояльнее относиться к животным

Эксперты связывают это с ростом конкуренции на рынке арендного жилья Фото: Илья Московец © URA.RU

Челябинские арендодатели из-за роста конкуренции начали соглашаться на проживание домашних питомцев в сдаваемой недвижимости. Если в январе 2022 года заселить квартирантов с питомцами была согласна треть собственников квартир, то теперь речь идет о 50% и более в зависимости от уровня жилого комплекса, рассказал директор Агентства Недвижимости А1 Степан Подпятников.

«Собственники квартир в Челябинске в старых жилых комплексах относятся к питомцам до сих пор настороженно и одобряют только в 50% случаев, а раньше соглашалась лишь треть рантье. Это связано с тем, что арендодатели не хотят потерять потенциальных квартиросъемщиков и готовы идти на уступки», — поделился Подпятников.

Наиболее веской причиной для этого стало увеличившееся за полгода количество предложений по сдаче недвижимости, а также затишье на рынке аренды в Челябинске в мае текущего года. Такой информацией поделилась арендодатель Ирина Шумкина.

«Раньше я была против, чтобы квартиросъемщики проживали с питомцами, так как в квартире сделан свежий ремонт, а животные обдирают обои, все пачкают. Но после того, как недвижимость простояла целый месяц пустой, и звонков почти не было, я поменяла требования в пользу арендаторов», — сообщила Шумкина.

По словам Подпятникова, в новых жилищных комплексах Челябинска вопрос лояльности арендодателей к животным решен на 100%. Сейчас во многих ЖК созданы все условия для проживания арендаторов в квартире вместе с питомцами: выделяются отдельные зоны для прогулки животных, а также для помывки лапок. В таких комплексах арендодатели соглашаются на квартирантов с животными более охотно.