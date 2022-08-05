Власти Израиля озвучили срок окончания операции в секторе Газа

06 августа 2022 в 02:34 Размер текста - 17 +

МО Израиля: операция в секторе Газа продлится до достижения целей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Министр обороны Израиля Бени Ганц заявил, что Иерусалим работает над защитой своих граждан и будет действовать до достижения своих целей. Об этом он сообщил в разговоре с министром обороны США Ллойдом Остином по поводу операции в секторе Газа. «Министр обороны [Израиля] Бенни Ганц сегодня вечером разговаривал с министром обороны США Ллойдом Остином и информировал его об операции „Рассвет“. Министр Ганц подчеркнул, что Государство Израиль работает над защитой своих граждан и будет действовать решительно и с максимальной точностью против террористов и инфраструктуры до достижения своих целей», — говорится в пресс-релизе Минобороны Израиля. Ранее сообщалось, что армия Израиля начала операцию «Рассвет» в секторе Газа. Израиль нанес авиаудар по дому, в котором укрывался командир группировки «Исламский джихад» (признана в РФ террористической организацией) Тайсир аль-Джабари, сообщают Nation News. После в центре и на юге Израиля сработали воздушные тревоги, пишет телеканал 360. В СМИ уже опубликовали видео работы системы ПРО «Железный купол» в Израиле. Согласно данным израильской радиостанции Kan, что активисты радикальной палестинской группировки «Исламский джихад» выпустили не менее 40 ракет по Израилю, около 30 из них были перехвачены. *«Исламский джихад» признан в РФ террористической организацией.

Министр обороны Израиля Бени Ганц заявил, что Иерусалим работает над защитой своих граждан и будет действовать до достижения своих целей. Об этом он сообщил в разговоре с министром обороны США Ллойдом Остином по поводу операции в секторе Газа. «Министр обороны [Израиля] Бенни Ганц сегодня вечером разговаривал с министром обороны США Ллойдом Остином и информировал его об операции „Рассвет“. Министр Ганц подчеркнул, что Государство Израиль работает над защитой своих граждан и будет действовать решительно и с максимальной точностью против террористов и инфраструктуры до достижения своих целей», — говорится в пресс-релизе Минобороны Израиля. Ранее сообщалось, что армия Израиля начала операцию «Рассвет» в секторе Газа. Израиль нанес авиаудар по дому, в котором укрывался командир группировки «Исламский джихад» (признана в РФ террористической организацией) Тайсир аль-Джабари, сообщают Nation News. После в центре и на юге Израиля сработали воздушные тревоги, пишет телеканал 360. В СМИ уже опубликовали видео работы системы ПРО «Железный купол» в Израиле. Согласно данным израильской радиостанции Kan, что активисты радикальной палестинской группировки «Исламский джихад» выпустили не менее 40 ракет по Израилю, около 30 из них были перехвачены. *«Исламский джихад» признан в РФ террористической организацией.