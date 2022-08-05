Полянский: РФ пригласила экспертов на место удара ВСУ по Еленовке

06 августа 2022 в 04:21 Размер текста - 17 +

Международных экспертов привезут на место украинского удара по Еленовке, сообщил Дмитрий Полянский Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Международных экспертов привезут на место удара ВСУ по СИЗО в Еленовке. Об этом заявил первый заместитель постпреда России в ООН Дмитрий Полянский. «Мы [Россия] привезем международных экспертов и журналистов туда [на место удара ВСУ по Еленовке]», — сказал Полянский в интервью Джексону Хинклу в программе The Dive. По его словам, на место происшествия так же прибудут СМИ. Ранее Минобороны РФ сообщило, что в результате удара ВСУ по СИЗО в Еленовке погибли 50 пленных украинцев, из 193 солдат, которые там находились. Власти ДНР заявляли, что удар по следственному изолятору был нанесен из американских РСЗО HIMARS. В Минобороны назвали этот обстрел провокацией со стороны киевских властей. Глава ДНР рассказал, что обстрел изолятора в Еленовке был умышленно произведен из-за того, что украинские националисты начали давать показания. Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля. Целью стало освобождение Донбасса, отмечал президент РФ Владимир Путин.

Международных экспертов привезут на место удара ВСУ по СИЗО в Еленовке. Об этом заявил первый заместитель постпреда России в ООН Дмитрий Полянский. «Мы [Россия] привезем международных экспертов и журналистов туда [на место удара ВСУ по Еленовке]», — сказал Полянский в интервью Джексону Хинклу в программе The Dive. По его словам, на место происшествия так же прибудут СМИ. Ранее Минобороны РФ сообщило, что в результате удара ВСУ по СИЗО в Еленовке погибли 50 пленных украинцев, из 193 солдат, которые там находились. Власти ДНР заявляли, что удар по следственному изолятору был нанесен из американских РСЗО HIMARS. В Минобороны назвали этот обстрел провокацией со стороны киевских властей. Глава ДНР рассказал, что обстрел изолятора в Еленовке был умышленно произведен из-за того, что украинские националисты начали давать показания. Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля. Целью стало освобождение Донбасса, отмечал президент РФ Владимир Путин.