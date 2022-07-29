Пушилин: ВСУ ударили по Еленовке из-за показаний азовцев*

Украинские боевики пытались предотвратить дачу показаний азовцами
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Обстрел следственного изолятора в Еленовке был умышленно произведен из-за того, что украинские боевики начали давать показания. Об этом заявил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин.
«Обстрел изолятора в Еленовке в ДНР был умышленным. Он мог начаться из-за того, что боевики начали давать показания», — сказал глава ДНР в эфире телеканала «Россия 24».
Ранее URA.RU сообщало, что Вооруженные силы Украины 29 июля нанесли удар по следственному изолятору Еленовской исправительной колонии в ДНР. Украинцы попали в барак с пленными боевиками нацбатальона «Азов» (признан экстремистским и запрещен в РФ). В Минобороны назвали этот обстрел провокацией ВСУ.
* нацбатальон «Азов» признан экстремистской организацией и запрещен в РФ
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