05 августа 2022
04 августа 2022

В ЯНАО, в окрестностях города, женщина сняла на видео медведя. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
База отдыха
Медведь был замечен в окрестностях Муравленко Фото:

В окрестностях Муравленко жительница города Людмила Глинка сняла на видео медведя. Пост с видео размещен в группе «Муравленко 24» в социальной сети «ВКонтакте».

«Смотрите какого мишку прислала нам Людмила Глинка. Зверя наша подписчица запечатлела недалеко от города. Но, спасатели предупреждают, что к диким животным нельзя подходить близко и тем более кормить их», — сообщают в соцсети.

Ранее URA.RU рассказало, что жители Надыма сняли видео с медведем, гуляющим вдоль автодороги. Зверь был замечен в 30 километрах от города.

Тысячи ямальцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Округ белых ночей»

В окрестностях Муравленко жительница города Людмила Глинка сняла на видео медведя. Пост с видео размещен в группе «Муравленко 24» в социальной сети «ВКонтакте». «Смотрите какого мишку прислала нам Людмила Глинка. Зверя наша подписчица запечатлела недалеко от города. Но, спасатели предупреждают, что к диким животным нельзя подходить близко и тем более кормить их», — сообщают в соцсети. Ранее URA.RU рассказало, что жители Надыма сняли видео с медведем, гуляющим вдоль автодороги. Зверь был замечен в 30 километрах от города.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...