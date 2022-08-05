Медведь был замечен в окрестностях Муравленко Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В окрестностях Муравленко жительница города Людмила Глинка сняла на видео медведя. Пост с видео размещен в группе «Муравленко 24» в социальной сети «ВКонтакте».

«Смотрите какого мишку прислала нам Людмила Глинка. Зверя наша подписчица запечатлела недалеко от города. Но, спасатели предупреждают, что к диким животным нельзя подходить близко и тем более кормить их», — сообщают в соцсети.

Ранее URA.RU рассказало, что жители Надыма сняли видео с медведем, гуляющим вдоль автодороги. Зверь был замечен в 30 километрах от города.