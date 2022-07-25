В окрестностях Надыма (ЯНАО) местные жители встретили бурого медведя, который прогуливался по автодороге. Видеозапись очевидцев была опубликована в группе «Злой и добрый надымчанин» социальной сети «ВКонтакте»
«30 км от города. Ходит мишка», — сообщил автор поста. На записи, сделанной из салона автомобиля, видно, что медведь спокойно прогуливается по «бетонке», а потом не спеша удаляется в лес.
Комментаторы отметили, что выход медведей из леса на Ямале не является чем-то необычным. «Всю жизнь там мишки бродят, ну так-то мы на их территории живем», — написала Алена Домнина.
«Красавец, кушать хочет», — добавила Анжелика Денисова. Некоторые из комментаторов сообщили, что хотели выехать на указанное и место для сбора ягод и теперь считают отложенную поездку удачей.
Ранее URA.RU сообщало, что медведь, которого подкармливал житель Ноябрьска, напал на мужчину и убил его. Эксперты рассказали агентству, как вести себя при встрече с медведем и что может спасти жизнь в случае возможного нападения со стороны зверя.
Видео: Валера Горгуля, паблик «Злой и добрый надымчанин» «ВКонтакте»
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