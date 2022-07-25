Зверь прогуливался по «бетонке» и не испугался подъезжающего автомобиля Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В окрестностях Надыма (ЯНАО) местные жители встретили бурого медведя, который прогуливался по автодороге. Видеозапись очевидцев была опубликована в группе «Злой и добрый надымчанин» социальной сети «ВКонтакте»

«30 км от города. Ходит мишка», — сообщил автор поста. На записи, сделанной из салона автомобиля, видно, что медведь спокойно прогуливается по «бетонке», а потом не спеша удаляется в лес.

Комментаторы отметили, что выход медведей из леса на Ямале не является чем-то необычным. «Всю жизнь там мишки бродят, ну так-то мы на их территории живем», — написала Алена Домнина.

«Красавец, кушать хочет», — добавила Анжелика Денисова. Некоторые из комментаторов сообщили, что хотели выехать на указанное и место для сбора ягод и теперь считают отложенную поездку удачей.

Ранее URA.RU сообщало, что медведь, которого подкармливал житель Ноябрьска, напал на мужчину и убил его. Эксперты рассказали агентству, как вести себя при встрече с медведем и что может спасти жизнь в случае возможного нападения со стороны зверя.

Видео: Валера Горгуля, паблик «Злой и добрый надымчанин» «ВКонтакте»