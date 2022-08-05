Жители ЯНАО жалуются губернатору Артюхову на дороги

Глава округа попросил жителей поделиться проблемами Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов анонсировал традиционную поездку по региону в социальных сетях. Глава округа попросил жителей поделиться проблемами. Под постом на странице Артюхова в соцсети «ВКонтакте» написано несколько десятков комментариев, одна из основных тем — дороги.

«Не первый год жители Тазовского района просят вас проехать по маршруту Коротчаво-Тазовский. Дорога просто не пригодна для использования», — написал Максим Тазовский. «Дорога Салехард — Надым, участок до с. Харсаим 13 км оставляет желать лучшего», — поделилась Виктория Деменко. «В Ноябрьск заедьте, пожалуйста, по объездной для грузовых», — прокомментировал Рустам Чермаков. «Когда планируется ремонт дороги до поселка Лимбяяха от стелы ГРЭС? Ездить по ней просто невозможно», — написала Мария Логинова.

Жители также приглашают губернатора посетить Салехард, Надым, Харп и другие населенные пункты округа. В комментариях на вопросы жителей отвечают представители профильных департаментов и местных администраций. Ранее URA.RU писало, что губернатор ЯНАО собирает жалобы граждан в социальных сетях перед поездкой по региону.