Курганец съездил на нудистский пляж в Челябинске и записал видео

По словам автора видео, чтобы добраться до искомого пляжа, нужно отдалится от цивилизации Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Житель Курганской области решил посетить нудистский пляж на челябинском озере, а потом записал видео со своими впечатлениями. Оно выложено на его youtube-канале «Из Кургана в Корею».

«Не надо ездить на нудистский пляж в Челябинске. Извращенцев там нет, наверное. Нудистов набегами бьют, ломают местную баньку. И очень грязно — больше там делать нечего», — рассказал автор видеоблога Анатолий.

По версии создателя видео, городской нудисктйи пляж Челябинска находится на озере Шершни (Шершневское водохранилище — при. URA.RU). Нашел его автор с трудом. Первыми, кого он встретил, были расчищающие леспопарковую зону около пляжа рабочие в одежде. Сам пляж оставил у молодого человека негативные ощущения — повсюду грязь и много мусора.

Насладиться «грацией человеческих тел» курганцу толком не удалось — из нудистов на пляже были лишь три семейные пары, отмечавшие встречу. Единственная пришедшая позже девушка присоединилась к одной из компаний. Также зауралец выразил сомнения в безопасности пребывания на пляже. Он слышал, что на отдыхающих могут напасть противники такого отдыха.

«А на что я надеялся, что придут какие-нибудь девчонки и будут тебя рисовать?» — спрашивает сам у себя Анатолий. Мужчина признался, что он там пробыл недолго, «постирался и пошел дальше».