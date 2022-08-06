Володин призвал США покаяться

Власти США убили сотни тысяч мирных граждан ради запугивания мира, напомнил Вячеслав Володин Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Соединенные Штаты должны покаяться перед человечеством за атомные удары по Хиросиме и Нагасаки. С таким заявлением выступил спикер Государственной думы Вячеслав Володин.

«6 августа 1945 года, 77 лет назад, США сбросили атомную бомбу на Хиросиму. Через три дня уничтожили второй город — Нагасаки. Которые не представляли никакой угрозы <…> 6 и 9 августа должны стать днями покаяния Вашингтона перед человечеством за преступления, совершенные в отношении мирных граждан», — написал Володин в Telegram.

Он подчеркнул, что японские города не были единственными жертвами действий американских властей. «После Хиросимы и Нагасаки были Корея, Вьетнам, Югославия, Афганистан, Ирак, Ливия, Сирия, Украина», — написал Володин.

По словам спикера, целью убийств сотен мирных жителей было лишь запугивание всего мира. «США остаются единственным государством на планете, применившим ядерное оружие», — отметил он.